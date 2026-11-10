Gorivo se je pocenilo! Stevanović pojasnil, zakaj, nato pa udaril po kritikih: »Oh, ta pamet siromašna!« (VIDEO)

Gorivo se je pocenilo, zakaj je temu tako razložil Stevanović pa udaril po kritikih: »Oh, ta pamet siromašna!« (VIDEO)

Slovenski vozniki so danes na bencinskih servisih dočakali občutno nižje cene goriv. Pocenili so se bencin, dizel in kurilno olje, znižanje pa je sprožilo tudi politično razpravo. Oglasil se je prvak Resnice Zoran Stevanović, ki je izkoristil priložnost za obračun s kritiki svojih predvolilnih napovedi o poceni gorivu. Sporočil jim je, da izračun na podlagi takratnih nabavnih cen ni pomenil obljube, da bo gorivo za vedno stalo enako.

Vlada je v ponedeljek napovedala, da bodo od torka, 10. novembra, do vključno 16. novembra veljale občutno nižje najvišje dovoljene cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane 1,506 evra, dizla 1,848 evra, kurilnega olja pa 1,471 evra.

Toliko ceneje je gorivo od danes

95-oktanski bencin1,506 €/l

−12 centov

Dizel1,848 €/l

−10,1 centa

Kurilno olje1,471 €/l

−10,1 centa

Primerjava s cenami, veljavnimi do 9. novembra 2026. Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

Stevanović: »Danes se na pumpi končno lahko tudi nasmehnemo«

Nižje cene je komentiral tudi Zoran Stevanović, ki je ob tem spomnil na svoje predvolilne predloge za znižanje cen goriv.

»Evo, danes se na pumpi končno lahko tudi nasmehnemo. Vse je ceneje,« je začel svoj zapis. Poudaril je, da je država umaknila del dajatev, da je trošarina za dizel na evropskem minimumu in da Bruselj zdaj odobrava tudi dodatno znižanje. Po njegovih besedah se Slovenija približuje načinu oblikovanja cen, za katerega se je zavzemal že pred volitvami.

A pri tem ni pozabil na tiste, ki mu očitajo, da gorivo še vedno ni tako poceni, kot so pričakovali na podlagi njegovih predvolilnih izračunov.

»Oh, ta pamet siromašna«

»Ampak eni hejterji še vedno: 'Kje je tvojih 1:10?' Oh, ta pamet siromašna,« je dodal Stevanović. Pojasnil je, da izračun, pripravljen na podlagi marčevske uvozne cene goriva, ni pomenil obljube nespremenjene cene za vse prihodnje obdobje. »Če se nabavna cena spremeni, se spremeni tudi končni račun. Pa saj ne govorimo o jedrski fiziki,« je bil oster.

Prepričan je, da bi ob sedanji uvozni ceni gorivo v prejšnjem mandatu stalo občutno več. Po njegovih besedah bi cena presegla dva evra za liter.

Po podatkih ministrstva bi liter bencina brez sedanjih regulativnih in davčnih ukrepov po vladni oceni stal približno 1,734 evra, liter dizla pa 2,130 evra. Gre za oceni po trenutnih tržnih razmerah, ne za neposredno primerjavo s prejšnjim mandatom.

Zdaj napoveduje še boj za cenejše ogrevanje

Stevanović je ob koncu sporočila poudaril, da si bo njegova stranka še naprej prizadevala za zmanjšanje dajatev in nižje cene goriv.

»No, mi se bomo še naprej zavzemali za manj dajatev, za cenejše gorivo, da več denarja ostane vsem nam, vam, vsem ljudem. Tudi tistim, ki pljuvate po nas,« je sporočil kritikom.