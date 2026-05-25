Gorivo spet dražje: toliko boste od jutri odšteli za poln rezervoar

Od torka bodo vozniki za liter 95-oktanskega bencina zunaj avtocest in hitrih cest plačali 1,714 evra. Dizel ostaja pri 1,753 evra za liter, kurilno olje pa se bo malenkost pocenilo.

Za 50 litrov bencina bo treba odšteti 85,70 evra. Cena se je v primerjavi s prejšnjim obdobjem zvišala, saj je liter prej stal 1,709 evra. Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bi liter bencina brez regulacije po njihovih ocenah stal okoli 1,794 evra.

Dizelsko gorivo ostaja nespremenjeno. Liter bo stal 1,753 evra, kar pomeni, da bo 50-litrski rezervoar voznika stal 87,65 evra. Brez regulacije bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter dizla odšteti okoli 1,835 evra.

Nekoliko manj bodo plačali tisti, ki kupujejo kurilno olje. Liter bo stal 1,388 evra, prej pa 1,391 evra. Za 1000 litrov bo potrošnik plačal 1388 evrov brez prevoza. Ministrstvo navaja, da bi brez regulacije enaka količina stala 1492 evrov, kar pomeni 104 evre prihranka.

Nove cene bodo veljale od torka, 26. maja, do vključno ponedeljka, 1. junija 2026. Cene se izračunavajo po metodologiji, ki upošteva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in razmerje med dolarjem in evrom.