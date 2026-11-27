Mesto Gornja Radgona ima resnično dolgoletno sejemsko tradicijo. V mestu prirejajo dva kramarska sejma: Petrov sejem 29. junija, Leopoldovega pa 15. novembra, na god svetega Leopolda. Zapisati je treba, da ga prirejajo že od davnega leta 1700, in sicer na obeh bregovih reke Mure, na naši in avstrijski strani.

V preteklosti je ob kramarskem sejmu na isti dan potekal tudi sejem živine.

V preteklosti je ob kramarskem sejmu na območju Trat na isti dan potekal tudi sejem živine, na katerem so prodajali živino, konje in prašiče. Toda tega sejma že dolgo ni več, saj je na tem območju zraslo veliko blokovsko naselje, ki se imenuje Trate. Tradicijo kramarskih sejmov danes nadaljuje tudi Pomurski sejem, ki vsako leto priredi več sejmov, med njimi je najbolj obiskan Kmetijsko-živilski sejem Agra. Na Leopoldovem sejmu so se kmetovalci oskrbovali s pripomočki, večinoma lesenimi, ki so jih ponujali obrtniki in priložnostni rokodelci. Sejem, ki je bil vedno množično obiskan, je bil obenem priložnost za srečanja in medsebojna spoznavanja.

Včasih je tudi po deset in več lončarjev ponujalo različne lončene izdelke, ki so jih gospodinje potem uporabljale za pripravo in strežbo hrane. Na tokratnem sejmu smo srečali le enega lončarja iz Prlekije, ki je ponujal predvsem okrasno keramiko. Prednjačili so suhorobarji, ki so zavzeli tudi največ prodajnega prostora. Kot smo ugotavljali, so šle najbolj v promet prav sirkove metle, našle pa so se tudi brezove, pa ptičje krmilnice in še marsikaj.

Grablje za grabljenje listja so šle za med. FOTO: Ludvik Kramberger

Čevljar Geza Kisilak je na sejmu ponujal tudi ročno izdelane čevlje. FOTO: Ludvik Kramberger