Umrl je Rudi Lanz, dolgoletni član Gorske reševalne službe (GRS) Kranj, so sporočili iz društva. Vse življenje je bil aktiven planinec, pomemben del njegovega življenja pa sta bila tudi gorsko reševanje in skrb za planinsko infrastrukturo. Konec sedemdesetih let se je vključil v Alpinistični odsek Kranj, v začetku osemdesetih pa postal član GRS Kranj. V društvu je dolga leta sodil med člane z največjim številom opravljenih dežurstev na smučišču Krvavec.

V devetdesetih letih se je zaposlil na Planinskem društvu Kranj, kjer je opravljal različna dela, povezana z vzdrževanjem planinskih koč in drugimi gospodarskimi dejavnostmi društva. Bil je tudi dejaven markacist, ki je skrbel za urejenost in vzdrževanje planinskih poti.

Njegovo delo ostaja tudi na zahtevni poti nad Jezerskim

Med njegovimi najbolj prepoznavnimi markacističnimi deli je Rudijeva vertikala na Veliko Babo nad Jezerskim. Zahtevna planinska pot, ki jo je pomagal urediti, je dobro poznana številnim planincem. V GRS Kranj upajo, da bo pot čim prej znova urejena in bo tudi v njegov spomin planincem še naprej ponujala izziv in veselje.

Ob njegovi smrti so se v društvu poklonili njegovemu življenjskemu delu in svojcem izrekli iskreno sožalje.

Pogreb v Bitnjah

Pogreb Rudija Lanza bo v ponedeljek, 30. novembra 2026, ob 13. uri na pokopališču v Bitnjah. Mrliška vežica bo odprta od 10. ure dalje.