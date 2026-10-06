Naše gore vse bolj nevarne: 681 gorskih nesreč v letu 2026 do oktobra, lani v vsem letu 658

PODNEBNE SPREMEMBE

Rekordno število nesreč, dvakrat več se jih je zgodilo zaradi skalnih podorov. Kamenje in odlomi skal usodni za dva alpinista, enemu kamen odsekal prst.

Naše gore postajajo čedalje bolj nepredvidljive in nevarne, med nevarnostmi pa vse bolj izstopajo skalni podori in padajoče kamenje. Letos se je zgodilo že rekordno veliko nesreč – kar 681. Zahtevale so 36 življenj. Gorski reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so že prejšnji teden presegli celotno lansko število intervencij (658). Najbolj vzbuja skrb, da med nesrečami močno izstopajo tiste, pri katerih ni kriva neizkušenost ali neprimerna oprema, temveč odlomljene ali sprožene skale. Po podatkih GRZS je bilo letos že 15 takšnih nesreč, dvakrat toliko kot lani, ko jih je bilo v ...