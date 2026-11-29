Potem ko je vlada le nekaj dni pred iztekom roka za pripombe javno objavila predlog uredbe, po kateri bi morali obiskovalci gora in udeleženci nekaterih drugih tveganih dejavnosti plačati del stroškov reševalne intervencije, sta se odzvali Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) in Planinska zveza Slovenije (PZS).

Gregor Dolinar: »Pomagali bomo vsakomur, ki bo potreboval našo pomoč, ne glede na okoliščine.« FOTO: Tina Horvat

PZS predlaga zamik

V Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) v svojem odzivu poudarjajo predvsem prostovoljski značaj gorskega reševanja. »Zaradi prekratkega roka podrobnih vsebinskih pripomb še nismo mogli podati, naše stališče do plačljivosti gorskega reševanja pa je že ves čas jasno: gorski reševalci smo prostovoljci in to želimo ostati tudi v prihodnje. Pomagali bomo vsakomur, ki bo potreboval našo pomoč, ne glede na okoliščine,« pravi predsednik GRZS. Najbolj jih skrbi, da bi se reševanje kakor koli povezalo z denarjem, zato ne želijo sodelovati pri zaračunavanju stroškov reševanja niti prevzemati dodatnih administrativnih nalog in odgovornosti. Prav tako ne želijo, da bi finančni vidiki kakor koli vplivali na strokovne odločitve med intervencijo. »V GRZS ne želimo neposredne povezave med izvajanjem našega prostovoljnega dela in zaračunavanjem stroškov intervencij reševanim osebam. Kot prostovoljci ne želimo prevzemati dodatnih odgovornosti, povezanih z zbiranjem podatkov za zaračunavanje stroškov, predvsem pa ne želimo biti vključeni v nobeno fazo tega postopka ali morebitne pravne postopke. Strokovna, učinkovita in pravočasna pomoč vsem, ki jo potrebujejo, mora biti povsem neodvisna od finančnih vidikov posamezne intervencije,« je odločen Dolinar.

PZS, ki ima okoli 64.000 članov, predlaga, da bi stroške reševanja v Sloveniji vključili v zavarovanje, ki ga imajo planinci že v okviru članstva. Zavzema se tudi za zamik uveljavitve uredbe vsaj do 1. januarja 2028, saj bi bilo treba pred tem uskladiti zavarovanja in urediti številna odprta vprašanja. Predsednik PZS Martin Šolar meni, da bi lahko nova ureditev spodbudila bolj premišljene in odgovorne odločitve obiskovalcev gora, vendar opozarja na nejasnosti glede opredelitve dejavnosti in predvidljivosti stroškov.

Strah pred visokim računom Predlog vlade o plačljivem gorskem reševanju oziroma o obveznem zavarovanju odpira tudi vprašanje o povečani verjetnosti, da bi se kdo zaradi strahu pred visokim računom obotavljal poklicati na pomoč. Osebo brez zavarovanja, ki se bo v gorah poškodovala, izgubila ali zašla v težave, bi finančna skrb lahko odvrnila od pravočasnega iskanja pomoči.

Srečko Šestan: »Želimo, da se ljudje zavedajo tveganj in se na dejavnosti ustrezno pripravijo.« FOTO: Voranc Vogel

Vse je še nedorečeno!

Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ki je predlog uredbe izdalo, pojasnjuje, da je namen predloga predvsem preventiven. »Naš cilj ni, da bi ljudem zaračunavali reševanje, temveč da bi jih spodbudili k odgovornejšemu ravnanju. Ne želimo, da bi nova ureditev koga odvrnila od gibanja v naravi. Želimo pa, da se ljudje zavedajo tveganj in se na dejavnosti ustrezno pripravijo,« je namero uredbe pojasnil v. d. generalnega direktorja uprave. Predlog poleg hoje po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, alpinizma, športnega plezanja v naravnih plezališčih in feratah in turnega smučanja zajema tudi gorsko kolesarjenje, jamarstvo, soteskanje, rafting, potapljanje, jadralno padalstvo in skoke base jump. Udeleženci v nesrečah bi morali imeti urejeno nezgodno zavarovanje, ki bi krilo tudi sorazmerni del stroškov reševalne intervencije. Če ga ne bi imeli, bi morali račun poravnati sami, in to ne glede na vzrok in odgovornost za nesrečo.

Po predlogu bi posamezniku v prvem letu veljavnosti uredbe zaračunali 20 odstotkov stroškov intervencije, nato pa v naslednjih letih 70 odstotkov. Znesek bi izračunala Uprava RS za zaščito in reševanje, ki bi tudi izstavila račun in v primeru neplačila začela izterjavo.

V predlog so zajeti alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, gorsko kolesarjenje, jamarstvo, potapljanje, jadralno padalstvo, rafting ...

V izjavi za javnost je GRZS tudi opozorila, da zaradi kratkega časa, ki so ga imeli na voljo od prejema obvestila o objavi predloga uredbe do izteka roka za oddajo pripomb, niso imeli možnosti opraviti poglobljene razprave o predlagani uredbi. »Menimo, da ostajajo številna vsebinska in izvedbena vprašanja nedorečena, in želimo, da je GRZS aktivno vključena v nadaljnje oblikovanje uredbe ter da se omogoči dovolj časa za podajanje dodatnih vsebinskih pripomb. Pripravljeni smo konstruktivno sodelovati pri oblikovanju jasnih, strokovno utemeljenih in v praksi izvedljivih rešitev ob upoštevanju navedenih izhodišč,« so še zapisali.