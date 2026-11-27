Na Gorski reševalni zvezi Slovenije se odzivajo na predlog uredbe, ki bi za ljubitelje gora in adrenalinskih športov uvedla obvezno zavarovanje oziroma plačilo dela stroškov intervencije. Reševalci opozarjajo, da pri pripravi predloga niso sodelovali, ter jasno sporočajo, da ostajajo prostovoljci, katerih edino merilo bo vedno varnost in reševanje življenj.

Potem ko je v javnosti močno odmeval predlog uredbe o zaračunavanju dela stroškov reševanja, so se zdaj s svojim stališčem odzvali tudi v Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS). V okviru javne obravnave so na predlog podali svoje pripombe, ob tem pa razkrili pomembno podrobnost – da pri pripravi tega dokumenta sploh niso sodelovali.

Kot smo že poročali, je ministrstvo za obrambo oziroma Uprava RS za zaščito in reševanje pripravila predlog, s katerim želijo obiskovalce gora in ljubitelje bolj tveganih športov spodbuditi k večji odgovornosti. Uredba predvideva, da bi se morali posamezniki pred odhodom na zahtevne in zelo zahtevne planinske poti, turno smuko, alpinizem, gorsko kolesarjenje ali rafting obvezno zavarovati za primer nesreče. Če ustreznega zavarovanja ne bi imeli, bi morali sorazmerni delež stroškov intervencije – ne glede na to, ali so za nesrečo krivi sami – pokriti iz lastnega žepa.

Denar in reševanje morata ostati ločena

Pri gorskih reševalcih do predlaganih sprememb ohranjajo distanco. Poudarjajo, da mora njihovo delo ostati prostovoljno in povsem ločeno od kakršnih koli finančnih postopkov. »V svojih pripombah poudarjamo, da gorski reševalci ostajamo prostovoljci. Zavzemamo se za ohranitev obstoječega sistema financiranja ter jasno ločitev izvajanja gorskega reševanja od postopkov zaračunavanja stroškov intervencij, v katere ne želimo biti vključeni,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem opozarjajo, da finančni vidik nikoli ne sme vplivati na potek reševalne akcije. »Odločitve pri reševanju morajo tudi v prihodnje temeljiti izključno na strokovnih in varnostnih merilih, neodvisno od finančnih posledic za reševane osebe,« so odločni v GRZS.

Simbolična fotografija. FOTO: Kraji.eu

Ker v predlogu uredbe po njihovem mnenju številna vprašanja še vedno ostajajo neodgovorjena, pričakujejo, da jih bo država v prihodnje aktivno vključila v oblikovanje pravil ter da bo za temeljito strokovno razpravo na voljo dovolj časa. Kljub pomislekom in odprtim vprašanjem pa vsem obiskovalcem gora pošiljajo pomirjujoče sporočilo, da se njihov odnos do ponesrečencev ne bo spremenil: »Predvsem pa želimo jasno sporočiti, da ne glede na odločitve države naše poslanstvo ostaja nespremenjeno – tudi v prihodnje bomo priskočili na pomoč vsem, ki nas bodo potrebovali, ne glede na okoliščine, v katerih so se znašli.«