Gorski reševalci žalujejo: »Janeza ni več. Zarezalo je, kot zareže redko kdaj«

Gorska reševalna služba Kranj žaluje. Umrl je njihov dolgoletni gorski reševalec Janez Triler. Bil je tudi alpinist, gorski vodnik, poklicni gasilec, reševalec letalec, vodnik reševalnega psa ...

»Janeza ni več. Zarezalo je, kot zareže redko kdaj. Janez, naš prijatelj, soreševalec, mentor,« so zapisali.

Z gorami povezan od mladosti

Janez Triler je bil z gorami povezan od mladosti. Postal je alpinist, pozneje tudi gorski vodnik, leta 1983 pa se je pridružil gorskim reševalcem. »Jojo, pogrešali te bomo. Neskončno. Kot prijatelja in kot človeka, na katerega smo se vedno lahko zanesli, ko smo se z ramo ob rami trudili pomagati sočloveku v stiski. Počivaj v miru. In se srečamo spet – nekoč, nekje,« so ganljiv zapis zaključili v Gorski reševalni službi Kranj.