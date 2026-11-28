Medtem ko iz Gorske reševalne zveze Slovenije uradno sporočajo, da v postopke zaračunavanja stroškov intervencij ne želijo biti vključeni, je precej bolj slikovit odziv na predlagano uredbo podal teolog, antropolog in gorski reševalec Klemen Belhar. Zapisal je scenarij, v katerem se bodo najglasnejši zagovorniki kaznovanja turistov hitro ujeli v lastno past.

Predlog uredbe ministrstva za obrambo oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje, po katerem bi se morali obiskovalci zahtevnih gorskih poti in ljubitelji nekaterih adrenalinskih športov pred odhodom v naravo obvezno zavarovati, sicer pa bi ob nesreči sami krili sorazmerni del stroškov intervencije, še naprej močno razburja javnost. Medtem ko država poudarja, da gre zgolj za preventivni ukrep za večjo odgovornost, so se na predlog zdaj odzvali tudi reševalci.

V Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) so v okviru javne obravnave opozorili, da pri pripravi uredbe sploh niso sodelovali. Jasno so poudarili, da ostajajo prostovoljci, ki jim je edino merilo varnost in reševanje življenj, od postopkov izterjave in zaračunavanja stroškov intervencij pa se želijo povsem distancirati.

Zgodba o »gospodu Trolu«, ki gre na Kofce

Precej bolj ostro in z veliko mero satire pa se je na dogajanje odzval Klemen Belhar, sicer teolog in antropolog ter tudi sam gorski reševalec. V svojem zapisu na družbenih omrežjih je ocenil, da je vlada takšen ukrep pripravila natanko po meri svojih volivcev, ki jih je poimenoval kar »spletni troli in kavč komentatorji«. »In sedaj pride komedija,« napoveduje Belhar ter slikovito opiše tipičnega spletnega komentatorja, ki bo zvečer na spletu glasno bentil čez tuje turiste, ki so jim pomagali gorski reševalci: »Še bolj bi mu morali zaračunati, prekletemu opankarju. Taki nimajo kaj iskati v gorah. Olupit jih je treba, bando neodgovorno.«

A po Belharjevih besedah se bo zgodba hitro obrnila na glavo. Isti komentator se bo namreč že naslednje jutro odpravil na Kofce na štrukelj z bučnim oljem, na poti navzdol pa mu bo spodrsnilo in si bo zlomil gleženj. Ker se bo nesreča zgodila v gozdu, ga bodo reševalci v dolino spravili brez helikopterja, on pa se jim bo še zahvalil z besedami: »Hvala, junaki, dam za pir.«

»Mene lupijo. MENE, poštenega planinca, Slovenca! Domoljuba!«

Pravo streznitev pa bo po oceni gorskega reševalca doživel čez tri tedne, ko bo v nabiralnik prejel račun za slabe tri tisočake. Takrat njegovega navdušenja nad plačljivim reševanjem ne bo več. »Nikakor ne bo vesel. 'Glej ta račun, mene lupijo. MENE, poštenega planinca, Slovenca! Domoljuba!'« je pričakovano reakcijo opisal Belhar. Ob tem je še cinično dodal, da takšen obiskovalec gora seveda ni član Planinske zveze Slovenije (kjer je zavarovanje vključeno v članarino), saj ima o njej slabo mnenje: »Od njih nimaš nič, še koč ne znajo zrihtat, ne vrtijo Avsenikov in vidiš, kakšne poti imajo. Njih bi moral tožiti zaradi gležnja!«

Svoj ironični zapis je Belhar sklenil z opazko, da bodo ob uvedbi nove uredbe na koncu najbolj zadovoljne zavarovalnice, ki bodo vlado pohvalile za napredek poslovnega okolja v Sloveniji.

Kaj pa vi menite? Ali naj ljudje sami plačajo reševanje iz gora ali naj ostane brezplačno?