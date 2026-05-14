Gospa Alojzija obeležila častitljivi 101. rojstni dan! Za njeno visoko starost je zaslužna ena stvar, pravi

Ob visokem jubileju 101. rojstnega dne je najstarejšo občanko prleške občine Križevci, Alojzijo Cof v domačih Ključarovcih obiskal križevski župan Branko Slavinec skupaj s predsednico Društva upokojencev Križevci Milico Hamler. Ob prijetnem srečanju sta ji izrekla iskrene čestitke ter zaželela predvsem zdravja, mirnih dni in še veliko toplih trenutkov v krogu najbližjih. Alojzija Cof s svojo življenjsko potjo, bogatimi izkušnjami in spoštovanja vredno starostjo predstavlja dragocen del zgodovine kraja ter navdih mlajšim generacijam. Kot pravi pregovor: »Leta niso breme, ampak bogastvo spominov in modrosti.« Žal pa leta kljub temu naredijo svoje in v primerjavi z lanskim majem, ko je praznovala 100. rojstni dan, zdaj najstarejša občanka dneve bolj kot ne preživi v postelji.

Alojzija Cof se je sicer rodila kot Alojzija Žnidarič v Iljaševcih, na drugi strani sedeža občine Križevci, in sicer v družini, kjer je bilo kar 12 otrok. Ko je dopolnila štiri leta, je, kot je takrat bil običaj, odšla živet k teti v Ključarovce, ki svojih otrok ni imela. Poročena je bila s Francem Cofom, a je leta 1999 ovdovela in od takrat živi sama, saj tudi njej ni bilo usojeno, da bi imela potomce. Dokler je bil mož Franc vzdrževalec v bližnji opekarni in pozneje samostojni podjetnik, je bila Alojzija gospodinja na manjši kmetiji, s posebnim veseljem in zadovoljstvom je kuhala na veliko porokah in drugih slovesnostih. Kot je bil nekoč običaj, je za eno takšno slavje kuhala tudi po več dni. Zelo rada je pela in še vedno pozna veliko besedil ljudskih pesmi. Rada je delala tudi na vrtu in hodila k maši, kjer je bila vrsto let cerkvena pevka.

Alojzija poudarja, da je za njeno dolgo življenje zaslužna zmernost. Kot še pravi, rada dobro je, predvsem domačo prleško hrano. Nekoč je rada popila tudi kozarček vina, do praktično svojega stotega rojstnega dneva pa ni jemala nobenih zdravil in nikoli ni obiskovala zdravnikov. »Kaj bo ena stara baba jemala čas gospodom v belem, ki itak imajo veliko dela z mlajšimi ljudmi,« je govorila.