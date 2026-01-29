Gospa Frančiška pri 100 letih: praznovanje v znamenju topline in spominov

Bila je mrzla zima davnega leta 1926, ko je 20. januarja na Goričkem na svet prišla Frančiška Pentek. Zdaj, skoraj natanko sto let pozneje, je gospa Frančiška v letošnji zimi v Kuštanovcih dočakala častitljiv jubilej – 100. rojstni dan. Praznovanje je minilo v znamenju topline, spominov in iskrenih čestitk.

Na domu pri hčerki Ireni v Kuštanovcih so ji ob visokem jubileju voščili in jo obdarili župan Občine Puconci Uroš Kamenšek, direktorica občinske uprave Ines Magdič, predsednik Krajevne skupnosti Mačkovci Jožef Rituper, predsednik vaškega odbora Kuštanovci Dušan Zakoč, predsednik Društva upokojencev Mačkovci Branko Šeruga ter poverjenica Društva upokojencev Mačkovci Ibolka Rituper.

»Z gospo Frančiško smo pokramljali, se poveselili in skupaj obudili lepe spomine, kar je jubileju dalo še posebno toplino. Ob tej lepi priložnosti gospe Fani iskreno čestitamo ter ji želimo veliko zdravja, toplih trenutkov in mirnih dni v krogu najdražjih,« je povedal puconski župan Uroš Kamenšek.