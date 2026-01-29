  • Delo d.o.o.
ČASTITLJIV JUBILEJ

Gospa Frančiška pri 100 letih: praznovanje v znamenju topline in spominov

Ena najstarejših Goričank se je rodila 20. januarja 1926.
Slavje je minilo v obujanju lepih spominov, pogovoru in sproščenem druženju. FOTO: Občina Puconci
Slavje je minilo v obujanju lepih spominov, pogovoru in sproščenem druženju. FOTO: Občina Puconci
O. B.
 29. 1. 2026 | 08:54
 29. 1. 2026 | 08:54
1:17
Bila je mrzla zima davnega leta 1926, ko je 20. januarja na Goričkem na svet prišla Frančiška Pentek. Zdaj, skoraj natanko sto let pozneje, je gospa Frančiška v letošnji zimi v Kuštanovcih dočakala častitljiv jubilej – 100. rojstni dan. Praznovanje je minilo v znamenju topline, spominov in iskrenih čestitk.

Na domu pri hčerki Ireni v Kuštanovcih so ji ob visokem jubileju voščili in jo obdarili župan Občine Puconci Uroš Kamenšek, direktorica občinske uprave Ines Magdič, predsednik Krajevne skupnosti Mačkovci Jožef Rituper, predsednik vaškega odbora Kuštanovci Dušan Zakoč, predsednik Društva upokojencev Mačkovci Branko Šeruga ter poverjenica Društva upokojencev Mačkovci Ibolka Rituper.

»Z gospo Frančiško smo pokramljali, se poveselili in skupaj obudili lepe spomine, kar je jubileju dalo še posebno toplino. Ob tej lepi priložnosti gospe Fani iskreno čestitamo ter ji želimo veliko zdravja, toplih trenutkov in mirnih dni v krogu najdražjih,« je povedal puconski župan Uroš Kamenšek.

stoletnicajubilejrojstni danPuconcistarostniki
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
