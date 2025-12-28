  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VIRUSI RAZSAJAJO

Moški ves prestrašen prišel po zdravniško pomoč, svetoval mu je ChatGPT

ChatGPT mu je rekel, da ima najverjetneje gobavost. V Zdravstvenem domu Kamnik imajo te dni povečan pritok pacientov.
Pri diagnozah si ljudje danes pomagajo z umetno inteligenco. Simbolična slika FOTO: Anna Savina Getty Images
Pri diagnozah si ljudje danes pomagajo z umetno inteligenco. Simbolična slika FOTO: Anna Savina Getty Images
M. J.
 28. 12. 2025 | 21:21
 28. 12. 2025 | 22:06
2:18
A+A-

Sezona virusnih obolenj je v polnem teku, tako da imajo zdravstveni delavci polne roke dela. Veliko dela imajo tudi v Zdravstvenem domu Kamnik. O trenutnem stanju tam je za POP TV spregovoril direktor Sašo Rebolj. Zanimiv primer pa je za ta medij opisal diplomirani zdravstvenik v Zdravstvenem domu Kamnik Nedeljko Grgić. Omenil je pacienta, ki je upošteval mnenje umetne inteligence in zaradi nje prišel po zdravstveno pomoč. Ta pacient je sicer eden mnogih, ki danes uporabljajo umetno inteligenco za svetovanje glede zdravstvenih problemov.

image_alt
Zvonijo alarmi, znani slovenski infektolog udaril: »Gripe je toliko, da je skoraj zmanjkalo priključkov za kisik ... Kdo bo odgovarjal za smrti«

Po poročanju POP TV so včeraj v kamniški urgentni ambulanti obravnavali 80 pacientov, na večino sobot v letu pa jih sicer med 30 in 40. To kaže, da je gripe in gripi podobnih obolenj ta hip pri nas ogromno. Da imajo veliko pacientov, je potrdil tudi Rebolj. »Pritiski so kar veliki. Prevladujejo okužbe dihal, veliko je tudi otrok. Mislim, da je gripa prevladujoči faktor,« je povedal. Ob tem še opozarja, da zaradi poplave informacij na internetu ter družbenih omrežjih ljudje preveč pogosto presojajo, da nujno potrebujejo pomoč, a se potem izkaže drugače. Posledično so zaradi tega zaposleni še bolj obremenjeni.

Uporaba umetne inteligence

Umetna inteligenca je vse pametnejša in danes je v nekaterih pogledih že pametnejša tudi od človeka. Zato ne preseneča, da jo številni uporabljajo za zdravstvene nasvete. Od klepetalnih modelov večina uporabnikov trenutno uporablja ChatGPT. Tega uporablja tudi gospod, o katerem je govoril Grgić. »Včeraj je prišel gospod, ki je bil prestrašen, da je zbolel za gobavostjo, ker je imel izpuščaje. Ko smo ga vprašali, kako to, da je prišlo sploh do gobavosti, je rekel, da mu je ChatGPT rekel, da ima najverjetneje gobavost in mu je svetoval obisk urgentne ambulante,« je dejal diplomirani zdravstvenik.

Več iz teme

zdravstvoumetna inteligencaZD KamnikSašo ReboljNedeljko Grgić
ZADNJE NOVICE
23:04
Novice  |  Slovenija
LOTO

Izžrebana je bila rekordna šestica v igri Loto, znano, kje je bila vplačana dobitna kombinacija

Šestica je bila danes vredna 2.329.866,10 evra. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 349.479,9 evra bo nagrajencu oziroma nagrajenki ostalo 1.980.386,20 evra.
28. 12. 2025 | 23:04
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Prvi skok

O začetkih.
Marko Kočevar28. 12. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Volilno leto

Samo najbolj naivni mislijo, da bo predvolilne račune namesto nas plačal kdo drug.
Matej Lahovnik28. 12. 2025 | 22:25
22:17
Novice  |  Svet
ŠPANIJA

V tej evropski državi hude poplave: sprožili sistem hitrega obveščanja, ljudi pozvali, da naj bodo doma (VIDEO)

Prizadeta so območja Andaluzije, pa tudi Valencie in Murcie. Voda je odnašala avtomobile, ponekod je bil moten tudi promet.
28. 12. 2025 | 22:17
21:21
Novice  |  Slovenija
VIRUSI RAZSAJAJO

Moški ves prestrašen prišel po zdravniško pomoč, svetoval mu je ChatGPT

ChatGPT mu je rekel, da ima najverjetneje gobavost. V Zdravstvenem domu Kamnik imajo te dni povečan pritok pacientov.
28. 12. 2025 | 21:21
20:01
Novice  |  Svet
KONČANJE VOJNE V UKRAJINI

Pogovor Zelenskega in Trumpa v teku, svet čaka na rezultat srečanja (VIDEO)

Ameriški predsednik je ob prihodu ukrajinskega predsednika na posestvo Mar-a-Lago povedal, da tako Zelenski kot Putin mislita resno glede miru.
28. 12. 2025 | 20:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki