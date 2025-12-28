Moški ves prestrašen prišel po zdravniško pomoč, svetoval mu je ChatGPT

Sezona virusnih obolenj je v polnem teku, tako da imajo zdravstveni delavci polne roke dela. Veliko dela imajo tudi v Zdravstvenem domu Kamnik. O trenutnem stanju tam je za POP TV spregovoril direktor Sašo Rebolj. Zanimiv primer pa je za ta medij opisal diplomirani zdravstvenik v Zdravstvenem domu Kamnik Nedeljko Grgić. Omenil je pacienta, ki je upošteval mnenje umetne inteligence in zaradi nje prišel po zdravstveno pomoč. Ta pacient je sicer eden mnogih, ki danes uporabljajo umetno inteligenco za svetovanje glede zdravstvenih problemov.

Po poročanju POP TV so včeraj v kamniški urgentni ambulanti obravnavali 80 pacientov, na večino sobot v letu pa jih sicer med 30 in 40. To kaže, da je gripe in gripi podobnih obolenj ta hip pri nas ogromno. Da imajo veliko pacientov, je potrdil tudi Rebolj. »Pritiski so kar veliki. Prevladujejo okužbe dihal, veliko je tudi otrok. Mislim, da je gripa prevladujoči faktor,« je povedal. Ob tem še opozarja, da zaradi poplave informacij na internetu ter družbenih omrežjih ljudje preveč pogosto presojajo, da nujno potrebujejo pomoč, a se potem izkaže drugače. Posledično so zaradi tega zaposleni še bolj obremenjeni.

Uporaba umetne inteligence

Umetna inteligenca je vse pametnejša in danes je v nekaterih pogledih že pametnejša tudi od človeka. Zato ne preseneča, da jo številni uporabljajo za zdravstvene nasvete. Od klepetalnih modelov večina uporabnikov trenutno uporablja ChatGPT. Tega uporablja tudi gospod, o katerem je govoril Grgić. »Včeraj je prišel gospod, ki je bil prestrašen, da je zbolel za gobavostjo, ker je imel izpuščaje. Ko smo ga vprašali, kako to, da je prišlo sploh do gobavosti, je rekel, da mu je ChatGPT rekel, da ima najverjetneje gobavost in mu je svetoval obisk urgentne ambulante,« je dejal diplomirani zdravstvenik.