  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Gospodarstvo pretresla žalostna vest: mnogo prezgodaj se je poslovila Vanja Lombar

Bila je cenjena in dolgoletna članica predsedstva RZS ter ena vidnejših slovenskih menedžerk. Zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
Vanja Lombar. FOTO: Voranc Vogel, Delo
Vanja Lombar. FOTO: Voranc Vogel, Delo
N. Č.
 1. 6. 2026 | 13:40
 1. 6. 2026 | 14:48
3:12
A+A-

Rokometno zvezo Slovenije je pretresla žalostna vest. Mnogo prezgodaj se je poslovila Vanja Lombar, cenjena in dolgoletna članica predsedstva RZS ter ena vidnejših slovenskih menedžerk. »Z globoko žalostjo smo sprejeli vest, da se je mnogo prezgodaj poslovila Vanja Lombar, cenjena in dolgoletna članica Predsedstva RZS,« so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Kot so zapisali, je bila kot uveljavljena slovenska menedžerka s svojim znanjem in predanostjo nepogrešljiv del ekipe, ki podpira delovanje krovne rokometne organizacije. Del predsedstva je bila tudi v tem mandatu.

»Vanja, počivajte v miru. Vsem njenim bližnjim izrekamo iskreno in globoko sožalje,« so se ji poklonili pri RZS.

Vidna slovenska menedžerka

Zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija. Lombar je izkušnje s področja marketinga in prodaje nabirala v različnih podjetjih, med drugim kot vodja prodaje poslovnim uporabnikom v družbi Simobil, kot vodja prodaje pa je delovala tudi v Zavarovalnici Sava, piše na spletnih straneh družbe A1 Slovenija.

Vanja Lombar je zaključila študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, svoje znanje pa je nadgrajevala tudi z dodatnimi izobraževanji na IEDC Bled. Bogate izkušnje je nabirala predvsem na področju marketinga in prodaje. Med drugim je bila vodja prodaje poslovnim uporabnikom v družbi Si.mobil, kot vodja prodaje pa je delovala tudi v Zavarovalnici Sava.

Leta 2010 je karierno pot nadaljevala v OMV Slovenija. Tam je začela kot vodja kartične prodaje za več držav balkanske regije, v dobrih štirih letih pa napredovala do mesta generalne direktorice družbe. To funkcijo je opravljala do decembra 2021.

Januarja 2022 je prevzela mesto glavne direktorice Geoplina, kjer je bila odgovorna za zastopanje družbe na vseh področjih njenega delovanja. S 1. aprilom 2024 je v A1 Slovenija prevzela funkcijo senior direktorice za zasebne in poslovne uporabnike.

Aktivna tudi v poslovnih združenjih

V letih vodenja različnih timov in podjetij je bila aktivna tudi v številnih poslovnih združenjih. Med drugim je bila članica upravnega odbora EuroGas s sedežem v Bruslju, članica upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in predsednica upravnega odbora Nacionalnega naftno-plinskega komiteja Slovenije.

Bila je tudi aktivna članica Združenja Manager, Združenja nadzornikov Slovenije in Rokometne zveze Slovenije. Za svoje delo je prejela več priznanj. Leta 2016 je prejela nagrado Artemida, s katero Sekcija menedžerk pri Združenju Manager izpostavlja pomen in vidnost vodilnih menedžerk. V času njenega vodenja OMV Slovenija je družba prejela tudi priznanje Menedžerkam prijazno podjetje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vanja lombarslovopodjetjapodjetništvomanegervodenjekariera
ZADNJE NOVICE
15:25
Bulvar  |  Tuji trači
RUMER WILLIS

Hči Brucea Willisa in Demi Moore nekdanjega partnerja obtožila zlorabe

Rumer Willis sodno nad Dereka Richarda Thomasa, ta vse očitke na svoj račun zavrača.
1. 6. 2026 | 15:25
15:25
Novice  |  Slovenija
DOBRA NOVICA ZA VOZNIKE

Opolnoči velik padec cen goriv, toliko boste prihranili pri vsakem litru

Cene bodo veljale do vključno 8. junija.
1. 6. 2026 | 15:25
15:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Z dvorišča ukradli premični kokošnjak

S področja kriminalitete so na PU Novo mesto obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, lahke telesne poškodbe, odvzema motornega vozila, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.
1. 6. 2026 | 15:06
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Tem smutijem ne bi smeli dodajati banan: tako se izničijo pomembne koristi sadja

Čeprav je banana skoraj nepogrešljiva sestavina večine smutijev, je strokovnjaki ne priporočajo v kombinaciji z jagodičevjem.
1. 6. 2026 | 15:00
14:46
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
14:45
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Zdravnika Tomaža Franca Koželja dan pred 79. rojstnim dnem pokopali z vojaškimi častmi (FOTO)

Umrl je zdravnik Tomaž Franc Koželj, ki je kot kirurg in pilot pustil neizbrisen pečat v Slovenski vojski.
1. 6. 2026 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Gospodarstvo pretresla žalostna vest: mnogo prezgodaj se je poslovila Vanja Lombar