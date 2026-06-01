Gospodarstvo pretresla žalostna vest: mnogo prezgodaj se je poslovila Vanja Lombar

Rokometno zvezo Slovenije je pretresla žalostna vest. Mnogo prezgodaj se je poslovila Vanja Lombar, cenjena in dolgoletna članica predsedstva RZS ter ena vidnejših slovenskih menedžerk. »Z globoko žalostjo smo sprejeli vest, da se je mnogo prezgodaj poslovila Vanja Lombar, cenjena in dolgoletna članica Predsedstva RZS,« so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Kot so zapisali, je bila kot uveljavljena slovenska menedžerka s svojim znanjem in predanostjo nepogrešljiv del ekipe, ki podpira delovanje krovne rokometne organizacije. Del predsedstva je bila tudi v tem mandatu.

»Vanja, počivajte v miru. Vsem njenim bližnjim izrekamo iskreno in globoko sožalje,« so se ji poklonili pri RZS.

Vidna slovenska menedžerka

Zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.

Vanja Lombar je zaključila študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, svoje znanje pa je nadgrajevala tudi z dodatnimi izobraževanji na IEDC Bled. Bogate izkušnje je nabirala predvsem na področju marketinga in prodaje. Med drugim je bila vodja prodaje poslovnim uporabnikom v družbi Si.mobil, kot vodja prodaje pa je delovala tudi v Zavarovalnici Sava.

Leta 2010 je karierno pot nadaljevala v OMV Slovenija. Tam je začela kot vodja kartične prodaje za več držav balkanske regije, v dobrih štirih letih pa napredovala do mesta generalne direktorice družbe. To funkcijo je opravljala do decembra 2021.

Januarja 2022 je prevzela mesto glavne direktorice Geoplina, kjer je bila odgovorna za zastopanje družbe na vseh področjih njenega delovanja. S 1. aprilom 2024 je v A1 Slovenija prevzela funkcijo senior direktorice za zasebne in poslovne uporabnike.

Aktivna tudi v poslovnih združenjih

V letih vodenja različnih timov in podjetij je bila aktivna tudi v številnih poslovnih združenjih. Med drugim je bila članica upravnega odbora EuroGas s sedežem v Bruslju, članica upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in predsednica upravnega odbora Nacionalnega naftno-plinskega komiteja Slovenije.

Bila je tudi aktivna članica Združenja Manager, Združenja nadzornikov Slovenije in Rokometne zveze Slovenije. Za svoje delo je prejela več priznanj. Leta 2016 je prejela nagrado Artemida, s katero Sekcija menedžerk pri Združenju Manager izpostavlja pomen in vidnost vodilnih menedžerk. V času njenega vodenja OMV Slovenija je družba prejela tudi priznanje Menedžerkam prijazno podjetje.