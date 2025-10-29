Govoril v Novem mestu pred tisoči protestnikov, zato tako maščevanje Mesojedcu? (VIDEO)

Kot smo obširno poročali, je torkova izredna seja občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki so jo sklicali po sobotnem napadu na meščana, je prinesla napovedi vladnih ukrepov za zagotovitev varnosti na območju jugovzhodne Slovenije.

Na seji, ki jo je spremljal shod več tisoč ljudi, pa so sprejeli tudi sklepe s pozivi vladi in DZ, naj ukrepe sprejmeta do konca novembra.

Novomeški občinski svetnik in koordinator civilne iniciative za Dolenjsko Silvo Mesojedec je na seji mestnega sveta za petek napovedal protestni shod pred državnim zborom v Ljubljani.

»Ko besede zadanejo resnico, pride tudi vandalizem«

A Silvo Mesojedec, ki je tudi imel govor pred množico v Novem mestu je danes doživel hladen tuš. Neznanec oziroma neznanci so mu namreč na avtomobilu poškodovali vrata. Ob tem je objavil posnetek vandalizma in dodal: »Ko besede zadanejo resnico, pride tudi vandalizem. Očitno je nekoga zelo zmotil moj včerajšnji govor na občinskem svetu, ki ga je na Glavnem trgu spremljalo več kot 10.000 protestnikov. Danes zjutraj sem na svojem avtu našel jasno sporočilo – z ostrim predmetom so mi poškodovali vrata na levi strani. Tako daleč smo prišli, da se resnica in pogum kaznujeta s strahom in vandalizmom. Ampak naj bo jasno: strahu se ne bom uklonil. Ne bom tiho, ko gre za dostojanstvo naših ljudi, za varnost občanov in za prihodnost našega mest.«