Bo na volitvah zmagal Janša, Golob ali kdo drug? Astrologinja razkrila, kdo ima največ možnosti za zmago

Vstop v novo leto je tradicionalno čas, ko se pogled usmeri naprej, v politiko, gospodarstvo in zasebno življenje. Da bi razumeli, kaj nas čaka v letu 2026, smo se tik ob prehodu v novo leto pogovarjali z astrologinjo Aleksandro, znano kot Annthea Matrix. Astrološko in numerološko je pred nami dvojno leto, čakajo nas zaključki in novi začetki. »To bo čas novih projektov, samoiniciativnosti in dela, ki ga simbolizira tudi prehod iz leta lesne kače v leto ognjenega konja.« Leto bo tako izjemno primerno za poslovne premike in nove podvige. Naslednji dve leti bosta ugodni za ljubezen in družino: »Pričakujemo lahko več nosečnosti, pa tudi več porok med aprilom in junijem 2026.« Slovenija bo leto 2026 preživela v energiji števila 5, ki jo vodi Merkur. »To nas lahko naredi občutljive, muhaste in politično ostre, v javnosti lahko pade veliko težkih besed, zavajanja in manipulacij.« V naslednjih dveh letih opozarja tudi na možnost zaostritve zdravstvene situacije: »Lahko pride do odkritja novih virusov, tako v Sloveniji kot globalno.« Po njenem bo za Slovenijo še bolj prelomno leto 2027, saj Saturn in Neptun v Ribah že od 2025 kažeta na meglo v komunikaciji in iluzije, zlasti na področju financ in medijev.

Golobova karta je komunikacijsko močna, a manj stabilna za dolgo vodenje

Astrologinja napoveduje razdvojen politični prostor in turbulentno kampanjo: »V času retrogradnega Merkurja v Ribah bomo priča iluzionističnim obljubam, medijskim manipulacijam, kršitvam volilnega molka in tudi zmedi pri štetju glasov.« Karta Roberta Goloba je po njenem komunikacijsko močna, a manj stabilna za dolgo vodenje: »V karti mu primanjkuje ognja, kar je pri predsednikih, ki vladajo več let, redko.« Na dan volitev ima progresirano Luno v kvadratu z Neptunom, vse kaže na možne karierne spremembe in potrebo po večji skrbi za zdravje. Najbolje pri volitvah kaže Janezu Janši. »Progresirana Luna v Biku, ki se dobro počuti, in skladnost s tranzitno Luno na dan volitev mu dajeta prednost. Vse nakazuje dosežek in vitalnost v volilnem času.« Med možnimi »dobro uvrščenimi« imeni omeni tudi Anžeta Logarja, ki ima na dan volitev ugodne povezave Jupitra, Marsa in Venere ter podporo tranzitne Lune.

Robert Golob. FOTO: REUTERS

Se bo vojna v Ukrajini končala?

Vojna v Ukrajini bo po njenem astrološko prelomna za predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ima v karti šibko Sonce in »ožgano Venero« ter več težkih aktivacij v letih 2026 in 2027, kar po njenem kaže, da so »njegova obdobja na oblasti šteta«. Za Putina pa dodaja: »Z njim ni šale, vojne ne bo popustil. Menim, da jo bo dobil.«