  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPOVED ZA LETO 2026

Bo na volitvah zmagal Janša, Golob ali kdo drug? Astrologinja razkrila, kdo ima največ možnosti za zmago

Letošnje leto prinaša preizkušnje za Roberta Goloba, Volodomirja Zelenskega in Vladimirja Putina.
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: Mediaspeed

Robert Golob in Janez Janša. FOTO: Mediaspeed

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

Robert Golob. FOTO: REUTERS

Robert Golob. FOTO: REUTERS

Vladimir Putin. FOTO: REUTERS

Vladimir Putin. FOTO: REUTERS

Robert Golob in Janez Janša. FOTO: Mediaspeed
Janez Janša. FOTO: Blaž Samec
Robert Golob. FOTO: REUTERS
Vladimir Putin. FOTO: REUTERS
Kaja Grozina
 1. 1. 2026 | 19:41
3:13
A+A-

Vstop v novo leto je tradicionalno čas, ko se pogled usmeri naprej, v politiko, gospodarstvo in zasebno življenje. Da bi razumeli, kaj nas čaka v letu 2026, smo se tik ob prehodu v novo leto pogovarjali z astrologinjo Aleksandro, znano kot Annthea Matrix. Astrološko in numerološko je pred nami dvojno leto, čakajo nas zaključki in novi začetki. »To bo čas novih projektov, samoiniciativnosti in dela, ki ga simbolizira tudi prehod iz leta lesne kače v leto ognjenega konja.« Leto bo tako izjemno primerno za poslovne premike in nove podvige. Naslednji dve leti bosta ugodni za ljubezen in družino: »Pričakujemo lahko več nosečnosti, pa tudi več porok med aprilom in junijem 2026.« Slovenija bo leto 2026 preživela v energiji števila 5, ki jo vodi Merkur. »To nas lahko naredi občutljive, muhaste in politično ostre, v javnosti lahko pade veliko težkih besed, zavajanja in manipulacij.« V naslednjih dveh letih opozarja tudi na možnost zaostritve zdravstvene situacije: »Lahko pride do odkritja novih virusov, tako v Sloveniji kot globalno.« Po njenem bo za Slovenijo še bolj prelomno leto 2027, saj Saturn in Neptun v Ribah že od 2025 kažeta na meglo v komunikaciji in iluzije, zlasti na področju financ in medijev.

Golobova karta je komunikacijsko močna, a manj stabilna za dolgo vodenje

Astrologinja napoveduje razdvojen politični prostor in turbulentno kampanjo: »V času retrogradnega Merkurja v Ribah bomo priča iluzionističnim obljubam, medijskim manipulacijam, kršitvam volilnega molka in tudi zmedi pri štetju glasov.« Karta Roberta Goloba je po njenem komunikacijsko močna, a manj stabilna za dolgo vodenje: »V karti mu primanjkuje ognja, kar je pri predsednikih, ki vladajo več let, redko.« Na dan volitev ima progresirano Luno v kvadratu z Neptunom, vse kaže na možne karierne spremembe in potrebo po večji skrbi za zdravje. Najbolje pri volitvah kaže Janezu Janši. »Progresirana Luna v Biku, ki se dobro počuti, in skladnost s tranzitno Luno na dan volitev mu dajeta prednost. Vse nakazuje dosežek in vitalnost v volilnem času.« Med možnimi »dobro uvrščenimi« imeni omeni tudi Anžeta Logarja, ki ima na dan volitev ugodne povezave Jupitra, Marsa in Venere ter podporo tranzitne Lune.

Robert Golob. FOTO: REUTERS
Robert Golob. FOTO: REUTERS

Se bo vojna v Ukrajini končala? 

Vojna v Ukrajini bo po njenem astrološko prelomna za predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ima v karti šibko Sonce in »ožgano Venero« ter več težkih aktivacij v letih 2026 in 2027, kar po njenem kaže, da so »njegova obdobja na oblasti šteta«. Za Putina pa dodaja: »Z njim ni šale, vojne ne bo popustil. Menim, da jo bo dobil.«

Vladimir Putin. FOTO: REUTERS
Vladimir Putin. FOTO: REUTERS

Več iz teme

atrološka napovedleto 2026volitve marca 2026Robert GolobJanez Janšavojna v Ukrajini
ZADNJE NOVICE
21:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZNO

Po eksploziji, v kateri je umrlo okrog 40 ljudi, sta se oglasila tudi Golob in Pirc Musar (VIDEO)

Med poškodovanimi so predvsem mladi, v povprečju stari od 16 do 26 let.
1. 1. 2026 | 21:31
21:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GOSPODARSKA KRIZA

Šest mrtvih in desetine ranjenih v valu protestov v Iranu

V več mestih so danes med protesti izbruhnili spopadi med protestniki in policijo.
1. 1. 2026 | 21:21
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Floro Emo Lotrič, Moniko Avsenik in Niko Prevc.
1. 1. 2026 | 21:00
20:33
Bulvar  |  Domači trači
NOSEČNOST

Znana Slovenka bo prvič postala mama! V ganljivi objavi razkrila lepo novico

Po resničnostnih šovih in letih gradnje spletne skupnosti se slovenska vplivnica s partnerjem podaja v starševstvo.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 20:33
20:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
POTREBUJEJO VAŠO POMOČ

Poziv javnosti! Neznanci odtujili spominsko ploščo ob Bohinjskem jezeru, policisti iščejo priče

Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
1. 1. 2026 | 20:07
19:41
Novice  |  Slovenija
NAPOVED ZA LETO 2026

Bo na volitvah zmagal Janša, Golob ali kdo drug? Astrologinja razkrila, kdo ima največ možnosti za zmago

Letošnje leto prinaša preizkušnje za Roberta Goloba, Volodomirja Zelenskega in Vladimirja Putina.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 19:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki