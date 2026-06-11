Gozd je postal koncertna dvorana: Prisluhi v Mestnem gozdu s posebnim programom ob jubileju

Celjski Mestni gozd je že deseto leto prizorišče ene najbolj posebnih kulturnih zgodb v mestu. Festival Prisluhi v Mestnem gozdu namreč ob jubileju pripravlja program, ki bo še tesneje povezal naravo, glasbo in zgodbe, zapisane v lesu. Pod Drevesno hišo bo do konca junija potekalo sedem dogodkov, ki bodo obiskovalcem ponudili drugačno izkušnjo poslušanja – daleč od koncertnih dvoran in mestnega vrveža.

Jubilejna izvedba festivala je letos posvečena drevesom, lesu in zvoku. Organizatorji so osrednjo nit programa zgradili okoli izjemne zgodbe najvišjega drevesa v Sloveniji, ki raste prav v celjskem Mestnem gozdu, in okoli starodavne jelke, iz katere je nastalo edinstveno glasbilo. Sezono je tako odprl koncert Mati violin in Trio Lontrg, na katerem je v Celju premierno zazvenela posebna violina slovenskega goslarja Daniela Muska. Instrument je izdelan iz lesa približno 6500 let stare slovenske jelke, ene najstarejših tovrstnih lesnih najdb v Evropi. Zgodba lesa, ki je tisočletja počival skrit pred človeškimi očmi, danes pa znova oživlja skozi glasbo, predstavlja eno največjih posebnosti letošnjega festivala.

Luka Mlejnik Železnik, Ana Julija Mlejnik Železnik ter Miloš Mlejnik so zaigrali na otvoritvenem večeru.

Prav ta pripoved povezuje več dogodkov v programu. Nastopila je tudi zasedba Bakalina Velika. Njihov koncert je prinesel še dodatno simboliko, saj sta bila dva člana skupine vključena v odkritje starodavnega lesa, iz katerega je bila izdelana omenjena violina. Festival tako presega običajen okvir koncertne prireditve in obiskovalcem ponuja zgodbo, ki se razkriva skozi posamezne dogodke.

Zbrano poslušanje

Posebnost Prisluhov v Mestnem gozdu ostaja lokacija. Oder pod Drevesno hišo že vrsto let ustvarja prostor, kjer se glasba prepleta z naravnimi zvoki gozda. Šumenje krošenj, petje ptic in večerni gozdni ambient postanejo del koncertnega doživetja ter ustvarjajo akustiko, ki je ni mogoče doživeti v zaprtih prostorih. Program letošnje sezone je ponudil tudi ustvarjalno delavnico za otroke Leši, skrivnostno bitje dreves, to nedeljo pa je napovedan koncert Veter v drevesnih krošnjah, namenjen flavti in tolkalom, sledijo še tradicionalni nastop mladih glasbenikov pod naslovom Lisička je prav zvita zver, glasbena pravljica Peter in volk Sergeja Prokofjeva in zaključni koncert zasedbe Sonus Silvae Trio, ki bo obiskovalce popeljal v svet baročne glasbe na zgodovinskih glasbilih.

Goslar Daniel Musek, levo, ob njem Nejc Skrt, predsednik Inštituta e-Art

Violina je izdelana iz lesa približno 6500 let stare slovenske jelke.

Kot poudarjajo organizatorji, je bistvo festivala ustvarjanje prostora za zbrano poslušanje in stik z naravo. Prav zato dogodek že desetletje privablja tako zveste obiskovalce kot tudi številne sprehajalce, ki jih med drevesa pritegnejo zvoki glasbe. »Festival Prisluhi v Mestnem gozdu ostaja brezplačen in odprt za vse generacije. Organiziramo ga v sodelovanju z več partnerji in ustanovami, ki skrbijo za razvoj kulturnega in naravnega življenja v Celju,« je poudaril Luka Mlejnik Železnik, ki je skupaj z ženo Ano Julijo Mlejnik Železnik ter čelistom Milošem Mlejnikom na uvodnem koncertu zaigral v drevesni hiški. »Jubilejna sezona bo tako še enkrat dokazala, da lahko gozd postane koncertna dvorana, drevesa pa poslušalci in soustvarjalci glasbenih zgodb.«