GOZD

Franc Kreft vodi eno najmočnejših gozdarskih ekip na vzhodu države. Tradicijo in znanje zdaj prevzemata tudi njegova otroka.

Franc Kreft iz Kutincev v Prlekiji se že 20. leto poklicno ukvarja z gozdnogojitvenimi deli. Ljubezen do narave in gozda mu je bila pravzaprav poležena v zibko, starši so namreč imeli na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici tradicionalno mešano kmetijo, a so obenem izstopali po tem, da so imeli v lasti še večjo površino gozda. Ko so zato Kreftovi nabavili prvo gozdarsko mehanizacijo in so bile proste zmogljivosti, je Franc začel dopolnilno dejavnost opravljanja gozdnih del, predvsem sečnjo in spravilo lesa. 20 zaposlenih ima v podjetju. »Z znanjem in prakso v gozdarstvu se mi je zdelo ...