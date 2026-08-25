Gozdarjev cviček je zlat že četrtič (FOTO)

»Najprej mora naš ata malce rezat začet, potem vidimo, da ne bo zmogel, in še koga dobimo. Malo mu pomagam in je vinograd obrezan. Ko naša mama Anica in ata Ciril ter žena privežejo, se začnejo zelena dela. Spet pride ata, pokaže, kaj je treba narediti v vinogradu, mi pa pomagamo, kolikor lahko,« je zbranim na Malkovcu formulo uspeha pojasnil 56-letni domačin Uroš Flajs. Pred svojo zidanico je na veliki šmaren zbral prijatelje. Ta čast mu je pripadla že četrtič, ker je vnovič pridelal najbolje ocenjeni cviček društva. Med prvimi so prišle na Malkovec članice Aktiva kmečkih žena Tržišče, napekle so peciva in ostalih dobrot, gostitelj Uroš z družino pa je preveril, ali je dovolj pijače v hladilniku, kar tri je postavil ob zidanico. »Smo dali bolj malo pijače na mizo, ker bi se hitro ogrela,« je pojasnil.

Nekaj po 17. uri se je začel uradni program. Zbrane je uvodoma pozdravila Uroševa žena Magda Flajs, nato se je predstavil mladi harmonikar Kristjan Škoporc. Njegov oče in dedek sta že člana društva vinogradnikov. Ob njegovi izvedbi Deželice sonca se je marsikomu orosilo oko. V nadaljevanju so nastopili Ljudski pevci in godci s Trebelnega. »Vino se začne v vinogradu, nadaljuje v kleti, svojo pravo zgodbo pa doživi šele v družbi ljudi,« smo še slišali na Malkovcu, in tako je tudi bilo. Vmes je bilo ravno dovolj časa, da smo z Urošem obujali spomine.

Kraljica in podžupan

»Nekoč smo imeli okoli 1500 trt. Ko sem pred dobrima dvema desetletjema prevzel kmetijo, sem dokupil še nekaj zemlje, tako da imam danes okoli 5000 trt, razširili smo kleti in danes imamo dovolj kapacitet,« pove Flajs, poklicni revirni gozdar. Doma imajo tudi konje, govedo in nekaj gozda.

Oče Ciril in mama Anica sta kljub letom še v veliko pomoč. FOTO: Drago Perko

Pri vinogradu gredo veselje in skrbi z roko v roki. »Težko je že zdaj reči, kakšna bo letošnja letina. Pri nas imamo mogoče nekaj sreče, ker imamo težka tla in se suša še ne pozna toliko. Pri prijateljih, ki imajo vinograde na lapornatih oziroma lažjih tleh, pa se jagode sušijo, trte so v območju grozdja ponekod skoraj brez listja, nekatere pa so suhe že do vrha. Kaj bo v kleti, še ne vemo. Sladkorne stopnje se trenutno povečujejo tudi na račun izsuševanja. Količinsko bo letina verjetno nekoliko slabša. Če bodo kisline in pH ostali primerni, pa je lahko kakovostno vrhunska letina,« je bil optimističen.

Na Malkovec je prišla tudi 29. vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič. Poudarila je, da je cviček odlično vino, dolenjski vinogradnik pa morda preveč skromen, saj pridela tako vino.

»Družina Flajs že več kot stoletje pomeni tradicijo dela v vinogradništvu. Zdaj pa je že skoraj postala tradicija tudi to, da Uroš prideluje najboljši cviček. Zato je nastal že skoraj problem: kaj narediti z vsemi temi priznanji: ali nehati ali pa podaljšati stavbo, ker počasi zmanjkuje prostora za vsakoletna obeležja (zadnji dve je lično izdelal Branko Sumrak; op. a.) za najboljši cviček,« je svoj govor začinil Janez Kukec, podžupan Občine Sevnica (ki opravlja funkcijo župana). Kukec je čestital Urošu in vsem vinogradnikom, potem pa z vinsko kraljico podelil priznanja članom društva. Lep čas je trajalo, da so zaploskali vsem.

Izkazali so se

Na ocenjevanju vin v okviru 54. Tedna cvička je bilo skupno ocenjenih 622 vzorcev. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske povezuje 32 društev, med ocenjenimi pa je bilo 34 vzorcev Društva vinogradnikov Malkovec. Najvišje je posegel Uroš Flajs. Njegov cviček PTP 2025 je prejel 16,27 točke in veliko zlato priznanje, še višjo oceno, 18,27 točke, pa je dobila njegova bela penina 2025, prav tako nagrajena z velikim zlatim priznanjem. Flajs je zlati priznanji prejel še za dolenjsko belo 2025 z oceno 17,33 in rumeni muškat 2025, ki je dosegel 18,10 točke.

Medalje in priznanja za najboljše v letu 2025 FOTO: Drago Perko

Zelo uspešen je bil tudi; za chardonnay 2025, ocenjen s 17,93 točke, je prejel zlato priznanje, zlati sta bili tudi njegovi dolenjsko belo 2025 z oceno 17,60 in modra frankinja 2025 z 18,17 točke. Kar štiri svoja vina je med nagrajena uvrstil; njegov cviček PTP 2025 je z oceno 16,07 prejel srebrno priznanje, dolenjsko belo 2025 z oceno 17,37 in kerner 2025 z oceno 17,73 sta prejela zlati priznanji, zlato pa je osvojila tudi njegova bela penina 2024, ocenjena z 18,13 točke.je za chardonnay 2025 (17,93 točke) osvojil zlato priznanje, njegov cviček PTP 2025 (15,83) pa je prejel pisno priznanje. Dveh priznanj se je razveselil tudi; njegov cviček PTP 2025 (16,10) je osvojil srebrno priznanje, zeleni silvanec 2025 z oceno 17,13 pa pisno priznanje.je za cviček PTP 2025 (16,17) prejel zlato priznanje. Uspešen je bil; njegov cviček PTP 2025 je z oceno 16,13 osvojil zlato priznanje, dolenjsko belo 2025 (16,90) pa mu je prineslo srebrno priznanje.je za cviček PTP 2025 (16,13) prejel zlato priznanje, njegovo dolenjsko belo 2025 (16,57) pa pisno priznanje. Dve srebrni priznanji je osvojil ​; s cvičkom PTP 2025 je prejel 16,10 točke, dolenjsko belo 2025 mu je prineslo 17,07 točke.je za cviček PTP 2025 z oceno 15,77 prejel pisno priznanje,pa za cviček PTP 2025 (15,97) srebrno. Z dvema vinoma se je predstavil tudi. Njegova bela zvrst 2025 je (17,27) osvojila srebrno priznanje, dolenjsko belo 2025 (16,47) pa je prejelo pisno priznanje.je za cviček PTP 2025 (16,03) prejel srebrno priznanje. Med nagrajenci je tudi Vesela dolina z. o. o. iz Tržišča. Njihov cviček PTP 2025 je s 16 točkami osvojil srebrno priznanje.

Ko so bila priznanja podeljena, medalje okoli vratu, je pol ducata mož zagrabilo klopotec in ga – en, dva, tri – postavilo. Za tehnični del je bil zadolžen domačin Dušan Pungerčar, Uroš pa je ob klopotu in klepetu hitel točiti svoj cviček, še pozno v večer so dobro jedli in nazdravljali, predvsem pa obujali spomine in kovali plane. V tem letu bodo v Društvu vinogradnikov Malkovec, ki šteje 150 članov, končali gradnjo društvenega doma.

Uroš je z veseljem natočil svojim prijateljem. FOTO: Drago Perko

Pri Flajsovih spet klopoče. FOTO: Drago Perko

Takoj se je zavrtel. FOTO: Drago Perko

Nikomur se ni mudilo domov. FOTO: Drago Perko

Tudi ambasador cvička Peter Camloh se je odzval povabilu. FOTO: Drago Perko

Na zdravje! FOTO: Drago Perko

Kristjan je požel velik aplavz. FOTO: Drago Perko