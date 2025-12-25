  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NADŠKOFIJA LJUBLJANA

Gozdu je treba dajati, ne le jemati

Priznanje za najbolj skrbnega lastnika gozdov prejela tudi Cerkev. Nadškofija Ljubljana je največji zasebni lastnik gozda pri nas.
Za nazarsko območje je značilna velika gozdnatost, saj skoraj tri četrtine površine pokriva gozd. FOTO: ZGS
Za nazarsko območje je značilna velika gozdnatost, saj skoraj tri četrtine površine pokriva gozd. FOTO: ZGS
Drago Perko
 25. 12. 2025 | 07:29
4:38
A+A-

Med 14 najbolj skrbnimi lastniki gozdov iz 14 območnih enot ZGS je bila letos prejemnica priznanja tudi Nadškofija Ljubljana, in sicer za gospodarjenje z gozdovi na območju območne enote ZGS Nazarje. Nadškofija Ljubljana je namreč daleč največja lastnica gozdov v nazarskem območju, saj njeni gozdovi obsegajo več kot 7800 hektarjev, kar predstavlja 16 odstotkov gozdov v regiji. Od tega je skoraj 6000 hektarjev gospodarskih gozdov. Večina jih je v gorskem svetu Zgornje Savinjske doline, večinoma na nadmorski višini med 1000 metri in zgornjo gozdno mejo. Povprečna lesna zaloga znaša 360 m3/ha, delež iglavcev je 71 odstotkov. V lesni zalogi in poseku pa prevladuje smreka, ta predstavlja kar 76 odstotkov poseka.

Priznanja so bili v Nadškofiji Ljubljana seveda zelo veseli: »Kot cerkveni organizaciji, ki se ji večkrat oporeka pravica do lastnine in gospodarjenja, nam še posebno veliko pomeni, saj je obenem tudi plod več desetletij načrtnega in organiziranega pristopa do predhodno močno naravno spremenjenih gozdov. Usmeritev v sonaravnost se je v zadnjem desetletju izkazala za povsem pravilno, saj so ravno takšni gozdovi postali steber našega gospodarjenja in gradnje trajnosti ter večnamenskosti. Priznanje smo dobili prvič in verjamemo, da ne zadnjič,« so povedali v taboru nagrajenca. Nadškofija ima gozdove tudi drugod po Sloveniji. Na Gorenjskem na Jelovici in Pokljuki, na Dolenjskem na Gorjancih; so na višjih nadmorskih višinah. »Zaradi tega je kar velik delež gozdov varovalnega značaja in je njegova proizvodno-lesna funkcija, ki jo lastnik potrebuje za svoje karitativno-izobraževalno poslanstvo, marsikdaj potisnjena v drugi plan. Ker pa je Nadškofija Ljubljana tudi ekološko-socialno zaveden lastnik, gospodari v svojih gozdovih po načelu trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti, s poudarkom na delovanju za širšo skupnost.«

Upravljanje gozdov je timsko delo, se zaveda nagrajena ekipa Nadškofije Ljubljana. FOTO: Nadškofija Ljubljana
Upravljanje gozdov je timsko delo, se zaveda nagrajena ekipa Nadškofije Ljubljana. FOTO: Nadškofija Ljubljana

16 odstotkov gozdov v regiji ima nadškofija.

Poglavitna biodiverziteta

Gozdove nadškofije upravlja družba Metropolitana, d. o. o., na Savinjskem s pomočjo štirih revirnih gozdarjev, ki so obenem delovodje ter odpremniki lesa. Lastnika pri gospodarjenju zastopa vsakokratni upravnik gozdov Nadškofije Ljubljana, tako da je delo ekipno. »V gospodarskih gozdovih se gospodari po načelu dobrega gospodarja, pri čemer se upoštevata njihova trajnost ter celovita skrb za naravo in družbo, skrb za stvarstvo. V varovalnih gozdovih je posek po večini onemogočen ali pa izjemno omejen, a so ti gozdovi vseeno pomemben člen že zaradi zaokroženosti kompleksov ter zaradi biodiverzitete, ki jo nadškofija podpira in omogoča, pa tudi zaradi usmeritve nadškofije k družbenoodgovorni vlogi lastnika, ki ima v lasti dohodkovno boljše gozdove. Sicer pa imamo nekaj površin na tem območju celo v trajni zaščiti, gre namreč za strogo zavarovana območja, gozdne rezervate, ekocelice …« so nam opisali gozd, s katerim gospodarijo.

Delujejo po načelu: gozdu je treba dajati, ne le jemati. »Nadškofija ni le največji slovenski zasebni lastnik gozda, je tudi največji izvajalec in vlagatelj v gozdove, ki jih je država sicer odprla z dostopnostjo in nabiralništvom, s tem pa tudi močno omejila zasebne lastnike. Vlaganja, ki jih izvaja nadškofija, so namreč številna, in sicer v obliki nege (mladega gozda s ciljem izboljšave strukture in kvalitete odraslega drevja), varstva gozdov (pred objedanjem divjadi, ki je sicer državna lastnina, a se hrani na zasebni), v obliki izgradnje gozdnih prometnic (vlak za spravilo lesa in gozdnih cest) ter izpolnjevanja ostalih funkcij gozda, denimo, puščanja določene količine odmrle lesne mase zaradi habitatov, usmerjenega gospodarjenja v okolici vodnih virov ...«

Nadškofija se obnaša tudi lokalno odgovorno: večino gozdarskih del na poseku, pri spravilu lesa in njihovem prevozu opravijo domačini. Ker je po vrnitvi gozdov v postopku denacionalizacije postala eden glavnih dobaviteljev lesa savinjskim in drugim slovenskim žagam, »se zadnja leta skoraj 70 odstotkov lesa predela v domači, Savinjski dolini,« je izpostavil nadškofijski tajnik Boštjan Prevc ter v imenu Nadškofije Ljubljana zaželel: »Vsem bralcem Slovenskih novic želimo, da bi vas božični prazniki napolnili z lučjo, v kateri tudi v novem letu ne bo pretemne teme; da bi v tej luči videli dobro in prinašali dobroto vsem, ki jih boste srečali.«

Zadnja leta se skoraj 70 odstotkov lesa predela v domači, Savinjski dolini.

Več iz teme

Nadškofija LjubljanagozdovigozdarstvoSlovenijales
ZADNJE NOVICE
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
JANUARJA NA ZATOŽNO KLOP

Dve novi obtožbi! Slavni igralec in komik zaradi domnevnega posilstva in spolnega napada znova pred sodiščem

Nove obtožbe se pridružujejo tistim, ki so bile proti Brandu vložene aprila 2025.
25. 12. 2025 | 09:25
09:20
Lifestyle  |  Polet
POZORNOST VELJA

Zdravo jeste, pa se redite? Te napake delate vsak dan

Ko nezdrave obroke zamenjamo za zdrave, pogosto naredimo novo napako: pojemo jih preveč.
Miroslav Cvjetičanin25. 12. 2025 | 09:20
09:11
Novice  |  Slovenija
KRIVO VREME

To je razlog, zakaj so v Mariboru mnogi na božični večer ostali brez elektrike

Razlog za nevšečnosti so vremenske razmere.
25. 12. 2025 | 09:11
09:10
Novice  |  Slovenija
PET PRALNIH STROJEV ZA ŠTIRI GENERACIJE

Družina Podlesnik iz Ljubljane je najbrž najštevilnejša v Sloveniji

Za božič so vedno vsi skupaj, čeprav je več otrok že zapustilo gnezdo.
Mojca Marot25. 12. 2025 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Osmišljevalnica: Poskrbi zase – pomagaj! (Suzy)

Decembra kot vešče v poletnem večeru iščem lučke. Kot da se jih ne morem nasititi.
25. 12. 2025 | 09:00
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
MATIJA GOLOB

Novomašnik Matija Golob: Božička ni, čakamo Jezusa

Na župniji na Vrhniki je advent zaznamovan z veseljem, odgovornostjo in hvaležnostjo, pravi novomašnik, brat znanega duhovnika Martina. V novem okolju, prišel je avgusta letos, je polno izzivov in priložnosti.
25. 12. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki