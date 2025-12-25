Gozdu je treba dajati, ne le jemati

Med 14 najbolj skrbnimi lastniki gozdov iz 14 območnih enot ZGS je bila letos prejemnica priznanja tudi Nadškofija Ljubljana, in sicer za gospodarjenje z gozdovi na območju območne enote ZGS Nazarje. Nadškofija Ljubljana je namreč daleč največja lastnica gozdov v nazarskem območju, saj njeni gozdovi obsegajo več kot 7800 hektarjev, kar predstavlja 16 odstotkov gozdov v regiji. Od tega je skoraj 6000 hektarjev gospodarskih gozdov. Večina jih je v gorskem svetu Zgornje Savinjske doline, večinoma na nadmorski višini med 1000 metri in zgornjo gozdno mejo. Povprečna lesna zaloga znaša 360 m3/ha, delež iglavcev je 71 odstotkov. V lesni zalogi in poseku pa prevladuje smreka, ta predstavlja kar 76 odstotkov poseka.

Priznanja so bili v Nadškofiji Ljubljana seveda zelo veseli: »Kot cerkveni organizaciji, ki se ji večkrat oporeka pravica do lastnine in gospodarjenja, nam še posebno veliko pomeni, saj je obenem tudi plod več desetletij načrtnega in organiziranega pristopa do predhodno močno naravno spremenjenih gozdov. Usmeritev v sonaravnost se je v zadnjem desetletju izkazala za povsem pravilno, saj so ravno takšni gozdovi postali steber našega gospodarjenja in gradnje trajnosti ter večnamenskosti. Priznanje smo dobili prvič in verjamemo, da ne zadnjič,« so povedali v taboru nagrajenca. Nadškofija ima gozdove tudi drugod po Sloveniji. Na Gorenjskem na Jelovici in Pokljuki, na Dolenjskem na Gorjancih; so na višjih nadmorskih višinah. »Zaradi tega je kar velik delež gozdov varovalnega značaja in je njegova proizvodno-lesna funkcija, ki jo lastnik potrebuje za svoje karitativno-izobraževalno poslanstvo, marsikdaj potisnjena v drugi plan. Ker pa je Nadškofija Ljubljana tudi ekološko-socialno zaveden lastnik, gospodari v svojih gozdovih po načelu trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti, s poudarkom na delovanju za širšo skupnost.«

Upravljanje gozdov je timsko delo, se zaveda nagrajena ekipa Nadškofije Ljubljana. FOTO: Nadškofija Ljubljana

16 odstotkov gozdov v regiji ima nadškofija.

Poglavitna biodiverziteta

Gozdove nadškofije upravlja družba Metropolitana, d. o. o., na Savinjskem s pomočjo štirih revirnih gozdarjev, ki so obenem delovodje ter odpremniki lesa. Lastnika pri gospodarjenju zastopa vsakokratni upravnik gozdov Nadškofije Ljubljana, tako da je delo ekipno. »V gospodarskih gozdovih se gospodari po načelu dobrega gospodarja, pri čemer se upoštevata njihova trajnost ter celovita skrb za naravo in družbo, skrb za stvarstvo. V varovalnih gozdovih je posek po večini onemogočen ali pa izjemno omejen, a so ti gozdovi vseeno pomemben člen že zaradi zaokroženosti kompleksov ter zaradi biodiverzitete, ki jo nadškofija podpira in omogoča, pa tudi zaradi usmeritve nadškofije k družbenoodgovorni vlogi lastnika, ki ima v lasti dohodkovno boljše gozdove. Sicer pa imamo nekaj površin na tem območju celo v trajni zaščiti, gre namreč za strogo zavarovana območja, gozdne rezervate, ekocelice …« so nam opisali gozd, s katerim gospodarijo.

Delujejo po načelu: gozdu je treba dajati, ne le jemati. »Nadškofija ni le največji slovenski zasebni lastnik gozda, je tudi največji izvajalec in vlagatelj v gozdove, ki jih je država sicer odprla z dostopnostjo in nabiralništvom, s tem pa tudi močno omejila zasebne lastnike. Vlaganja, ki jih izvaja nadškofija, so namreč številna, in sicer v obliki nege (mladega gozda s ciljem izboljšave strukture in kvalitete odraslega drevja), varstva gozdov (pred objedanjem divjadi, ki je sicer državna lastnina, a se hrani na zasebni), v obliki izgradnje gozdnih prometnic (vlak za spravilo lesa in gozdnih cest) ter izpolnjevanja ostalih funkcij gozda, denimo, puščanja določene količine odmrle lesne mase zaradi habitatov, usmerjenega gospodarjenja v okolici vodnih virov ...«

Nadškofija se obnaša tudi lokalno odgovorno: večino gozdarskih del na poseku, pri spravilu lesa in njihovem prevozu opravijo domačini. Ker je po vrnitvi gozdov v postopku denacionalizacije postala eden glavnih dobaviteljev lesa savinjskim in drugim slovenskim žagam, »se zadnja leta skoraj 70 odstotkov lesa predela v domači, Savinjski dolini,« je izpostavil nadškofijski tajnik Boštjan Prevc ter v imenu Nadškofije Ljubljana zaželel: »Vsem bralcem Slovenskih novic želimo, da bi vas božični prazniki napolnili z lučjo, v kateri tudi v novem letu ne bo pretemne teme; da bi v tej luči videli dobro in prinašali dobroto vsem, ki jih boste srečali.«