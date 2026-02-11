Grad zlomil samooklicanega grofa, Milan trdi, da dolgov nima: »Vsega imam dovolj«

JAVNA DRAŽBA PIKA NA I

Graščina gre v naslednjih dneh na javno dražbo. Nekoč sedež prve visokošolske ustanove na Slovenskem zdaj klavrno propada.

Za enega največjih grajskih kompleksov na Slovenskem Dvorec Fala je na okrajni mariborski sodniji 26. februarja razpisana dražba. Samooklicani grof Falski (tudi graščak M. Maximilian Slavič ali grof Maksimilijan) pove, da je razpis dražbe zanj »preprosto pika na i«: »Vsega imam dovolj niti ne zmorem več. Tudi zbolel sem zaradi tega,« pravi poslovnež Milan Slavič, ki je graščino kupil leta 2006. Falski grad stoji na razgledni terasi nad reko Dravo, na prehodu s Štajerske na Koroško v Občini Ruše. Po podatkih registra kulturne dediščine je bil prvič omenjen leta 1245, današnje poslopje pa ...