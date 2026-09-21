Gradnja drugega tira tik pred zaključkom: znano, kdaj naj bi bila dela končana

Gradnja drugega tira med Divačo in Koprom po več kot šestih letih vstopa v sklepno fazo, vendar se je rok za dokončanje del znova zamaknil. Čeprav je bilo sprva predvideno, da bodo vsa dela končana do konca septembra, morajo biti po novih načrtih zaključena do konca letošnjega leta. Preizkusi posameznih odsekov in drugih zgrajenih elementov že potekajo, tehnični pregledi pa se bodo nadaljevali postopoma. Konec septembra in v začetku oktobra bodo temeljiteje preverili tudi vse tri viadukte, med drugim z vožnjo vlakov čeznje, poroča Delo.

Ključni datum za dejanski začetek rednega obratovanja je april prihodnje leto. Takrat naj bi drugi tir po načrtih dobil uporabno oziroma obratovalno dovoljenje. Pred tem morajo med drugim dokončati najmanj dva od šestih velikih vodnjakov, s katerimi utrjujejo plazovito območje nad dolino Glinščice. Vodnjaka bosta globoka približno 30 metrov in široka osem metrov, brez njune dokončne izgradnje pa proga dovoljenja ne bo mogla dobiti.

Kljub številnim podražitvam in dodatnim delom v 2TDK zatrjujejo, da končna vrednost projekta ne bo presegla 1,15 milijarde evrov, kolikor je bilo predvideno v investicijskem programu iz leta 2019. Zaradi inflacije in višjih cen v gradbeništvu so morali izvajalcem do julija priznati za 121,7 milijona evrov podražitev, dodatna dela pa so stala še več kot 50 milijonov evrov. Samo ukrepi za stabilizacijo plazu v dolini Glinščice so prinesli približno 16 milijonov evrov dodatnih stroškov, še piše Delo.

Medtem 2TDK že pripravlja tudi razpis za gradnjo vzporednega, levega tira, za katerega naj bi gradbeno dovoljenje pridobili sredi prihodnjega leta.