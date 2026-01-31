Gradovi kralja Matjaža tudi letos privabljajo množice obiskovalcev

V Črni na Koroškem bo danes potekal osrednji zimski dogodek, gradnja snežnih skulptur na 34. prireditvi Gradovi kralja Matjaža. Prijavljenih je okoli 40 ekip, prijave so možne še do 9. ure. Gradnja bo potekala med 10. in 16. uro z veliko spremljevalnega dogajanja. Del sredstev od vstopnin namenjajo družini iz okolice Ptuja, ki jo je prizadel požar. Prijavljene ekipe, med katerimi so tudi ekipe Unesco šol in gostov s hrvaške Šolte, bodo po pripravljenih načrtih snežne skulpture gradile na Matevžavih travnikih ob črnjanskem stadionu. Najbolj zaželeni in ponavadi tudi najbolje ocenjeni so gradovi, a pri izbiri in načrtih za snežne skulpture imajo ekipe proste roke.

S snežnimi topovi so za graditelje pripravili velik kup snega, ki je po izkušnjah primernejši za tovrstno gradnjo. Pri postavljanju in oblikovanju snežnih gradov in skulptur pa lahko sodelujoči uporabijo tudi vodo, različne šibe in druge naravne materiale. Že v petek je v Črno na Koroškem prispel umetnik Miro Rismondo, ki je za najmlajše iz ledu izdeloval tobogan, s svojimi umetninami pa bo - izven kategorije graditeljev snežnih skulptur - navduševal tudi danes. Stalnica prireditve so tudi Grajski meričniki, ki bodo poskrbeli za razdelitev parcel in ki letos obljubljajo nekatere novosti.

Prireditev vsako leto spremlja zabaven, glasbeni in kulinarični program, ki se bo nadaljeval tudi po razglasitvi najlepših gradov, ki bo okoli 17. ure, in nato še v nedeljo, ko v Črni pričakujejo predvsem družine. Za najmlajše v nedeljo pripravljajo glasbene in plesne nastope, tam bo skakalnica mini Planica, možno bo jahati konje, napovedujejo pa tudi iskanje skritega zaklada in drugo animacijo. V nedeljo bodo v Črni pripravili tudi svoj sprejem za Slovenjgradčana Tonija Mulca, ki je nedavno na reliju Dakar osvojil skupno deveto mesto med motociklisti in zmagal v svojem razredu reli 2.

Prireditev, ki se je v petek začela z večernim slalomom ob baklah na črnjanskem smučišču, vsako leto v soboto in nedeljo obišče veliko ljudi. Na občini, ki je glavni organizator dogodka, so se letos odločili, da bodo en evro od vsake prodane vstopnice namenili družini iz okolice Ptuja, ki jo je nedavno prizadel požar, v katerem je en otrok izgubil življenje.