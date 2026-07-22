Grdo počilo med Vesno in Levico: »Ne želimo biti še ena od strank, ki je prevarala svoje volivce«

Vesna – zelena stranka zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v Državnem zboru RS, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Hkrati opozarja, da vse stranke levo sredinskega pola zaradi nepovezovanja in brez skupne politične strategije prihodnji razvoj Slovenije prepuščajo strankam populistične desnice, so sporočili iz stranke.

Asta Vrečko FOTO: Blaž Samec

»V Vesni – zeleni stranki izpostavljamo, da po skupnem nastopu z Levico na volitvah v Državni zbor RS ter zavezi, da postopoma zbližamo delovanje obeh političnih strank na programskem, komunikacijskem in kadrovsko-organizacijskem področju tako na lokalni kot na evropski ravni, stranka Levica v praksi nadaljuje s samostojnim, s stranko Vesna neusklajenim delovanjem. To se odraža tudi v napovedi kandidature sokoordinatorja Levice, Luke Mesca, za župana Ljubljane, ki ni rezultat skupnega dogovora in odločitve vodstev strank ali lokalnih odborov.«

Uroš Macerl: »Ne želimo biti še ena od strank, ki je prevarala svoje volivce«

Uroš Macerl, so-predsednik Vesne – zelene stranke je navedel: »Poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s petimi poslanci Levice v trenutnem sklicu Državnega zbora na način, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo (strokovnih) sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega, usklajenega političnega delovanja. Vesnine programske rešitve iz skupnega Volilnega manifesta, predvsem na področjih boja proti previsokim življenjskim stroškom, energetike, prehranske, podnebne in obrambne varnosti, mobilnosti ter transporta tako ostajajo pred vrati Državnega zbora, medtem ko se opozicija izgublja v nepomembnih osebnih spopadih, vprašanja na teh ključnih področjih pa ostajajo neodgovorjena. Na tak način v Vesni ne izpolnjujemo zavez do svojih volivcev. Ker ne želimo biti še ena od strank, ki je prevarala svoje volivce, smo stranko Levica prosili, da iz imena skupne poslanske skupine v Državnem zboru RS, političnih stališč in predlogov umakne navedbo imena Vesne – zelene stranke.«