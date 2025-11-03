Gregor iz Knežaka skrbi, da se kmečko življenje vrača

Njegova podeželska zgodba je naravnost izjemna, saj je prišel iz mesta. »Otroštvo sem preživel v bloku v Ilirski Bistrici,« nam je povedal Gregor Slavec iz Knežaka. Izšolal se je za ekonomskega tehnika in nato delal kot šofer kombija. »Ni mi bilo težko, a nekako sem si že od nekdaj želel delati na kmetiji, imeti živali.«

Nekega dne je podedoval osem hektarjev veliko kmetijo, nekaj ročnega orodja ter star traktor IMT. Kot pravi, je imel ded naslednike, štiri hčere in sina, a se je odločil, da kmetijo prepusti vnuku. »Stari oče je leta 1991 prodal še zadnjo kravo in kobilo iz hleva.«

Gregor Slavec je pred leti prejel tudi evropsko nagrado za mlade kmete. FOTO: Jože Suhadolnik

Nagrajen

Dvajset let pozneje je vnuk začel resno kmetovati. Lotil se je proizvodnje domačih, ekoloških izdelkov. »Trenutno je povpraševanje večje od ponudbe: očitno se da dober izdelek vedno prodati,« je izjavil 2021., ko sta ga Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) v predsedniški palači v Ljubljani razglasili za mladega inovativnega kmeta leta. Gregor Slavec je imel tedaj 38 let in le nekaj tednov pozneje je na evropskem kongresu mladih kmetov v Bruslju prejel še evropsko nagrado za mlade kmetovalce – za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij.

Projekt priprave lokalno pridelane hrane je bil logično nadaljevanje dveh projektov LAS, na katerih je sodelovala tudi Kmetija Slavec. Prvi je bil namenjen razvoju didaktične kmetije za sprejem različnih skupin od vrtčevskih otrok, osnovnošolcev do starejših in invalidnih oseb; obiskovalcem so prikazali kmečko življenje, ki se v krajih, kjer živi Slavec, opušča, predvsem pa otroci nimajo več nobenega pravega stika z domačimi živalmi in pridelavo hrane. Drugi projekt, pri katerem je bila Kmetija Slavec partner, nosilec pa Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, je bil namenjen zagotavljanju kmetijskih pridelkov in samooskrbe z njimi.

Socialno podjetništvo

Kmetija Slavec je srednje velika kmetija na severnem robu ilirskobistriške občine, usmerjena je v rejo tradicionalnih in avtohtonih slovenskih živali ter jagodičevja. Deluje v okolju, kjer jim je še uspelo ohraniti povezanost med ljudmi. Da so se vzpostavile vezi med ranljivimi skupinami prebivalstva, za njihovo vključevanje v družbeno življenje na podeželju in iskanje možnosti za njihovo sodelovanje ter za zaposlovanje, so pripravili različne programe za pripravo lokalno pridelane hrane, ki je že dolgo niso vešči ne otroci ne odrasli.

Ekološko-predstavitvena kmetija v Knežaku. FOTO: Marko Feist

»V okviru projekta smo kupili mobilno kuhinjo in ognjišče ter zorilno komoro za meso in sir. Z ognjiščem smo obiskovalce naučili zakuriti ogenj in pokazali, kako je mogoče preživeti v naravi, z zorilno komoro za meso in sir pa sta avtohtono govedo in ekološko kozje mleko pridobila še dodano vrednost. Oba produkta sta pomagala ohraniti delovno mesto na kmetiji in omogočila nadaljnji razvoj. S projektom smo poskrbeli tudi za medgeneracijski prenos znanja o jedeh, ki so tako značilne za naše kraje, saj so se mladi, starejši in drugi predstavniki ranljivih ciljnih skupin družili v kuhinji in ob ognjišču ter prenašali znanje, da to ne bo šlo več v pozabo,« je še dejal Slavec, čigar odločitev, da oživi starodavno kmetijo v tradicionalnem slogu, hkrati pa ji odmeri dodano vrednost, ki mu ne nazadnje omogoča dostojno preživetje, skoraj meji na mali čudež. Sploh če se zavedamo, da v Sloveniji propadejo tri kmetije na dan!