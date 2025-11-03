  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POVEZANOST MED LJUDMI

Gregor iz Knežaka skrbi, da se kmečko življenje vrača

Kmetija Slavec je srednje velika na severnem robu ilirskobistriške občine. V okolju jim je uspelo ohraniti povezanost med ljudmi.
Na kmetiji redijo slovenske srnaste koze za mleko in drežniške koze. Imajo še 10 odraslih krav cikastega goveda in plemenskega bika. FOTO: Jože Suhadolnik

Na kmetiji redijo slovenske srnaste koze za mleko in drežniške koze. Imajo še 10 odraslih krav cikastega goveda in plemenskega bika. FOTO: Jože Suhadolnik

Gregor Slavec je pred leti prejel tudi evropsko nagrado za mlade kmete. FOTO: Jože Suhadolnik

Gregor Slavec je pred leti prejel tudi evropsko nagrado za mlade kmete. FOTO: Jože Suhadolnik

Ekološko-predstavitvena kmetija v Knežaku. FOTO: Marko Feist

Ekološko-predstavitvena kmetija v Knežaku. FOTO: Marko Feist

Na kmetiji redijo slovenske srnaste koze za mleko in drežniške koze. Imajo še 10 odraslih krav cikastega goveda in plemenskega bika. FOTO: Jože Suhadolnik
Gregor Slavec je pred leti prejel tudi evropsko nagrado za mlade kmete. FOTO: Jože Suhadolnik
Ekološko-predstavitvena kmetija v Knežaku. FOTO: Marko Feist
L. K.
 3. 11. 2025 | 08:45
4:01
A+A-

Njegova podeželska zgodba je naravnost izjemna, saj je prišel iz mesta. »Otroštvo sem preživel v bloku v Ilirski Bistrici,« nam je povedal Gregor Slavec iz Knežaka. Izšolal se je za ekonomskega tehnika in nato delal kot šofer kombija. »Ni mi bilo težko, a nekako sem si že od nekdaj želel delati na kmetiji, imeti živali.«

Nekega dne je podedoval osem hektarjev veliko kmetijo, nekaj ročnega orodja ter star traktor IMT. Kot pravi, je imel ded naslednike, štiri hčere in sina, a se je odločil, da kmetijo prepusti vnuku. »Stari oče je leta 1991 prodal še zadnjo kravo in kobilo iz hleva.«

Gregor Slavec je pred leti prejel tudi evropsko nagrado za mlade kmete. FOTO: Jože Suhadolnik
Gregor Slavec je pred leti prejel tudi evropsko nagrado za mlade kmete. FOTO: Jože Suhadolnik

2021. je postal mladi kmet leta.

Nagrajen

Dvajset let pozneje je vnuk začel resno kmetovati. Lotil se je proizvodnje domačih, ekoloških izdelkov. »Trenutno je povpraševanje večje od ponudbe: očitno se da dober izdelek vedno prodati,« je izjavil 2021., ko sta ga Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) v predsedniški palači v Ljubljani razglasili za mladega inovativnega kmeta leta. Gregor Slavec je imel tedaj 38 let in le nekaj tednov pozneje je na evropskem kongresu mladih kmetov v Bruslju prejel še evropsko nagrado za mlade kmetovalce – za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij.

Projekt priprave lokalno pridelane hrane je bil logično nadaljevanje dveh projektov LAS, na katerih je sodelovala tudi Kmetija Slavec. Prvi je bil namenjen razvoju didaktične kmetije za sprejem različnih skupin od vrtčevskih otrok, osnovnošolcev do starejših in invalidnih oseb; obiskovalcem so prikazali kmečko življenje, ki se v krajih, kjer živi Slavec, opušča, predvsem pa otroci nimajo več nobenega pravega stika z domačimi živalmi in pridelavo hrane. Drugi projekt, pri katerem je bila Kmetija Slavec partner, nosilec pa Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, je bil namenjen zagotavljanju kmetijskih pridelkov in samooskrbe z njimi.

Nekega dne je podedoval osem hektarjev veliko kmetijo, nekaj ročnega orodja ter star traktor IMT.

Socialno podjetništvo

Kmetija Slavec je srednje velika kmetija na severnem robu ilirskobistriške občine, usmerjena je v rejo tradicionalnih in avtohtonih slovenskih živali ter jagodičevja. Deluje v okolju, kjer jim je še uspelo ohraniti povezanost med ljudmi. Da so se vzpostavile vezi med ranljivimi skupinami prebivalstva, za njihovo vključevanje v družbeno življenje na podeželju in iskanje možnosti za njihovo sodelovanje ter za zaposlovanje, so pripravili različne programe za pripravo lokalno pridelane hrane, ki je že dolgo niso vešči ne otroci ne odrasli.

Ekološko-predstavitvena kmetija v Knežaku. FOTO: Marko Feist
Ekološko-predstavitvena kmetija v Knežaku. FOTO: Marko Feist

»V okviru projekta smo kupili mobilno kuhinjo in ognjišče ter zorilno komoro za meso in sir. Z ognjiščem smo obiskovalce naučili zakuriti ogenj in pokazali, kako je mogoče preživeti v naravi, z zorilno komoro za meso in sir pa sta avtohtono govedo in ekološko kozje mleko pridobila še dodano vrednost. Oba produkta sta pomagala ohraniti delovno mesto na kmetiji in omogočila nadaljnji razvoj. S projektom smo poskrbeli tudi za medgeneracijski prenos znanja o jedeh, ki so tako značilne za naše kraje, saj so se mladi, starejši in drugi predstavniki ranljivih ciljnih skupin družili v kuhinji in ob ognjišču ter prenašali znanje, da to ne bo šlo več v pozabo,« je še dejal Slavec, čigar odločitev, da oživi starodavno kmetijo v tradicionalnem slogu, hkrati pa ji odmeri dodano vrednost, ki mu ne nazadnje omogoča dostojno preživetje, skoraj meji na mali čudež. Sploh če se zavedamo, da v Sloveniji propadejo tri kmetije na dan!

Z ognjiščem smo obiskovalce naučili zakuriti ogenj in pokazali, kako je mogoče preživeti v naravi.

Več iz teme

Gregor SlavecKmetijapodeželjeturistična kmetijaživinorejamladi kmetjeekološka pridelavaekološko kmetijstvoturizemkmetovanje
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Glasbeni svet Balkana zavit v črnino: Počivaj v miru, Frenki (FOTO)

Njegova glasba bo živela večno ...
3. 11. 2025 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
NAKUP NEPREMIČNINE

Romi kupujejo hiše – tudi za več kot 180 tisoč evrov. Od kod jim denar?

Romi po Dolenjski in Posavju po naših podatkih kupujejo hiše, pogosto dražje od 180 tisoč evrov, kar med domačini odpira vprašanja, od kod prihaja denar in ali pri tem pomagajo tudi občinske subvencije.
3. 11. 2025 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Svojci v bolnišnici obiskali 38-letnico in jo na tleh našli mrtvo

Šok za družino pacientke.
3. 11. 2025 | 11:05
11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŽIVETI BREZ BOLEZNI

Znanstveniki razkrivajo prehrano, ki preprečuje kar 11 bolezni

Njihove ugotovitve jasno kažejo, da lahko prehranski vzorci, bogati z rastlinskimi živili, z zmerno vključitvijo zdravih živalskih izdelkov, bistveno izboljšajo kakovost staranja.
Miroslav Cvjetičanin3. 11. 2025 | 11:00
10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudita sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki