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Gregor Kerčmar bo v zaporu dve leti in pol: »Šele iz Slovenskih novic sem izvedel kdo je žrtev!« (FOTO)

Oropani Franc Frankovič zahteva odškodnino.
Gregor Kerčmar bi javnost izključil zaradi varstva svojega osebnega in družinskega življenja, ker ima tri otroke. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Gregor Kerčmar bi javnost izključil zaradi varstva svojega osebnega in družinskega življenja, ker ima tri otroke. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Franc Frankovič se je pred roparjema branil z žegnano vodo iz Medžugorja. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Franc Frankovič se je pred roparjema branil z žegnano vodo iz Medžugorja. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Postopek zoper soobtoženega Gorazda Jurkoviča bo stekel posebej, saj se mladenič spretno izogiba sodišču. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Postopek zoper soobtoženega Gorazda Jurkoviča bo stekel posebej, saj se mladenič spretno izogiba sodišču. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Gregor Kerčmar bi javnost izključil zaradi varstva svojega osebnega in družinskega življenja, ker ima tri otroke. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Franc Frankovič se je pred roparjema branil z žegnano vodo iz Medžugorja. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Postopek zoper soobtoženega Gorazda Jurkoviča bo stekel posebej, saj se mladenič spretno izogiba sodišču. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 28. 6. 2026 | 05:00
4:23
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Šestinšestdesetletnemu Francu Frankoviču iz Šentjerneja je napad, ki ga je doživel pred dobrimi sedmimi meseci, vlil strah v kosti. Ko se je tistega novembrskega večera nekaj pred deveto uro zvečer po makadamski poti s kolesom vračal domov, sta ga napadla dva zamaskiranca s pištolo v roki. Eden ga je celo udaril, potem sta mu pretipala žepe in zahtevala denar. Našla sta šest evrov drobiža, potem jima je dal še 10 evrov.

»Bila sta zamaskirana kot nindži, oba v črnem in z zakritim obrazom. Maski sta snela šele, ko sem ju posprejal,« se je spominjal in pripomnil, da sta zagotovo mislila, da je solzivec, a je šlo je za blagoslovljeno vodo iz Medžugorja. Sam v zmedi niti policistov ni znal poklicati, zato je odhitel do sosedov v bližnjo vas in od tam poklical na številko 113. Možje v modrem so se hitro odzvali njegovem klicu na pomoč in kak kilometer stran prijeli domnevna napadalca.

Franc Frankovič se je pred roparjema branil z žegnano vodo iz Medžugorja. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Franc Frankovič se je pred roparjema branil z žegnano vodo iz Medžugorja. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Šlo je za 25-letnega Gregorja Kerčmarja, ki sicer prihaja iz Pušče pri Murski Soboti, in 20-letnega Gorazda Jurkoviča iz Šentjerneja. V preiskavi je bilo zbranih dovolj dokazov, da je bila spisana obtožnica in ju je privedla pred roko pravice. Zaradi kriminalne preteklosti in ponovitvene nevarnosti je Kerčmar, oče treh otrok, na sojenje počakal v priporu. Kljub svoji mladosti je bil v zadnjih nekaj letih že petkrat obsojen na pogojne kazni in tudi zaporno, a ga to očitno ni prav nič izučilo, je pa še v nekaj drugih odprtih postopkih.

Kerčmar se je sprva branil z molkom, na zadnji obravnavi pa je njegov zagovornik Gorazd Novak prebral njegov pisni zagovor. Kerčmar v njem zanika vsakršno krivdo, saj da on sploh ni bil na kraju ropa. »Šele ko mi je odvetnik v pripor prinesel Slovenske novice, sem videl, kdo je oškodovanec,« je zatrdil in zanikal, da bi s Frankovičem kdaj sklepal kakšne posle, kar je oškodovanec razlagal na glavni obravnavi. »Tistega večera sem šel z Gorazdom od doma peš do Franca K. Tam sva pozvonila in malo postala, in ker ga očitno ni bilo doma, sva šla nazaj proti domu. Tik pred hišo so naju na pločniku ustavili policisti,« je navajal.

Gregor Kerčmar je bil že petkrat obsojen za premoženjske delikte, to dejanje pa je storil pol leta po pogojnem izpustu iz zapora in dva meseca po izreku pogojne kazni.

Na zadnji obravnavi je njemu v prid pričal tudi njegov tast Zoran Jurkovič, ki je potrdil Kerčmarjeve navedbe, da je Kerčmar šel le do Franca v Šentjernej: »Preden je šel od doma, mi je rekel, da gre k njemu, čez slabe pol ure pa smo že videli, da so ga ustavili policisti.« Odvetnik Novak je predlagal še tri Kerčmarjeve sorodnike, ki bi potrdili njegov alibi, pa tudi rekonstrukcijo dogodka, a je tričlanski senat vse predloge zavrnil, saj je bilo dejansko stanje dovolj razčiščeno.

Opazovala žrtev

»Obtožena sta se na grob in nasilen način spravila nad starejšo osebo, dejanje sta načrtovala in opazovala gibanje žrtve. Obtoženi Kerčmar je bil že petkrat obsojen za premoženjske delikte, to dejanje pa je storil pol leta po pogojnem izpustu iz zapora in dva meseca po izreku pogojne kazni, zato je na mestu zaporna kazen, pa tudi preklic šestmesečne pogojne obsodbe,« je v zaključni besedi dejala višja državna tožilka Nada Črnugelj, medtem ko je Kerčmarjev zagovornik predlagal oprostitev, saj da ni dokazov o njegovi krivdi. Po odvetnikovem prepričanju je zgodba o ropu izmišljena, saj da je oškodovanec spreminjal izjave, prav tako da niti čas dogodka ni usklajen z objektivnimi ugotovitvami o gibanju obtoženega.

Postopek zoper soobtoženega Gorazda Jurkoviča bo stekel posebej, saj se mladenič spretno izogiba sodišču. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Postopek zoper soobtoženega Gorazda Jurkoviča bo stekel posebej, saj se mladenič spretno izogiba sodišču. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Senat je na podlagi vseh zbranih dokazov sklenil, da je Kerčmar kriv, in mu izrekel nekoliko nižjo kazen od tiste, ki jo je predlagala tožilka. Tako bo zaradi ropa in preklica pogojne sodbe v zaporu dve leti in pet mesecev. O krivdi bo zagotovo tehtalo višje sodišče. Postopek zoper soobtoženega Jurkoviča bo stekel posebej, saj se mladenič spretno izogiba sodišču.

Je pa Frankovič vložil premoženjskopravni zahtevek v višini 2016 evrov. Sodišče je v materialnem delu, torej za 16 evrov, ugodilo zahtevku, za nepremoženjsko škodo pa ga je napotilo na pravdo. 

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