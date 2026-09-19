Gregor Kličić in Kenan Rodaljević obtožena ugrabitve in ropa Domžalčana: prisedel v BMW, nato so ga ugrabili (FOTO)

FRKA BO

Luka G. naj bi po njunem vedel, kdo je ukradel Majorjevo orožje, drogo in denar.

Tudi ko je ljubljanski tožilec Blaž Bembič proti Domžalčanoma, 33-letnemu Gregorju Kličiću in 37-letnemu Kenanu Rodaljeviću, vložil obtožbo, v zgodbi o filmski ugrabitvi še ni vse jasno. Sprva je bil denimo govor, da ukradenih okrog 30 kalašnikovk, 300.000 evrov in dva kilograma kokaina pripadajo Kličiću in domnevnemu članu kavaškega klana Dejanu Toriću z vzdevkom Major. Vendar je Bosanec v obtožbi omenjen le enkrat, pa še to iz časov začetka policijske preiskave. »Frka bo, spasi me nujno« Pri nas živeči Torić naj bi bil sicer na begu pred slovensko roko pravice, po nekaterih informacijah pa ...