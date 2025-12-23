Gregorčič napovedal čudež za božič! Sneg bo pobelil tudi nižine

Vreme se bo po vremensko dolgočasnem decembru pred božičnimi prazniki vendarle razgibalo, je za STA povedal meteorolog Branko Gregorčič. Največ zimskega vremena bo po njegovih besedah deležna vzhodna Slovenija, tako da bo največ možnosti za bel božič letos na Štajerskem. »V sredo, torej tik pred božičnim večerom, predvsem na območju Pohorja pričakujemo kar od 10 do 20 centimetrov snega, po nižinah pa približno od pet do 10 centimetrov. Kot kaže, bo, če kje, božič bele barve ravno na Štajerskem,« je povedal meteorolog Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje (Arso) Gregorčič.

Po njegovih besedah je bil sicer mesec doslej vremensko precej nezanimiv. »December nam je sicer prinesel dokaj dolgočasno vreme. Zaradi šibkih vetrov je bilo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti, ki se je občasno pojavila tudi ob morju. Vreme se bo razgibalo šele tik pred božičnimi prazniki,« je dejal. Po napovedih Arsa bo danes oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, predvsem na Primorskem bo pihala šibka burja. Ob morju lahko tudi zagrmi, na severu države pa je zjutraj možen kratkotrajen pojav poledice. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem do okoli 12 stopinj.

Sneg do nižin

Ponoči se bodo razmere zaostrile. Zapihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo krepila. Padavine bodo predvsem na vzhodu države postajale izrazitejše, ob tem se bo meja sneženja spuščala. V sredo se bodo padavine dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo, do večera pa bodo padavine slabele. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja. Temperature bodo od -1 do 3 stopinje, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija.

Na božični dan bo vreme večinoma oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo po podatkih Arsa še občasno rahlo naletaval sneg. Na Primorskem se bo jasnilo, burja bo slabela. V petek bo na Primorskem jasno z občasno šibko do zmerno burjo, drugod po Sloveniji pa bo pretežno oblačno.