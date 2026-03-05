  • Delo d.o.o.
SMARAGDNA POROKA Z ZAMUDO

Greta in Milan sta poročena že srečnih 55 let (FOTO)

Kot zlato obletnico sta tudi tokratno praznovanje preložila.
Breznikovi gostinci so poskrbeli za dobro počutje slavljencev.

Greta in Milan sta Savinjsko dolino zamenjala za Apaško.

S prijatelji v vinski kleti družine Breznik

O. B.
 5. 3. 2026 | 07:29
2:56
A+A-

Ker je ženinu konec minulega leta nekoliko ponagajalo zdravje in je moral na zdravljenje v bolnišnico, sta Greta in Milan Končnik iz Apaške doline lep jubilej – 55-letnico zakona oziroma smaragdno poroko – proslavila z nekajtedensko zamudo. Z nekaj prijatelji sta se odpravila v Gostinstvo in turizem Breznik v Komarnici pri Cerkvenjaku, kjer so se vsi imeli enkratno.

Priljubljena in prisrčna zakonca sta se poročila na sv. Štefana, 26. decembra 1970, v žalski župnijski cerkvi sv. Miklavža, zdaj pa živita, kot poudarjata, med prijaznimi sosedi v Podgorju v idilični Apaški dolini tik ob reki Muri, kjer sta si pred dobrimi 12 leti uredila novo domovanje. Ob tokratnem jubileju se je največ čestitk in želja nanašalo na zdravje; že pred petimi leti, ko sta obhajala zlato poroko, jima slavja ni dovoljevala epidemija covida-19, tokrat pa je ponagajalo Milanovo srce. Tako sta podobno kot ob zlatem jubileju obletnico praznovala nekoliko pozneje.

Montiral zvonove

Slavljenka Greta se je rodila 17. oktobra 1950 v Kalobju v Občini Šentjur. Dobrih 13 let je bila zaposlena v Ferralitu Žalec, nato pa več kot 21 let v Hotelu Žalec, od koder je leta 2002 šla v zasluženi pokoj. Milan se je rodil leto dni prej, 23. oktobra 1949, v Ložnici pri Žalcu. Izučil se je za kovača, a je leta 1968 v JLA služil v avtoenoti v Beogradu ter pridobil veliko znanja in prakse s prevozom najvišjih častnikov. Zato se je po vrnitvi iz vojske zaposlil v Mednarodni špediciji v Ljubljani, kjer pa ni zdržal dolgo. Ker sta doma v Ložnici z Greto gradila novo veliko hišo, se je vrnil domov in za osem let zaposlil v Ferallitu Žalec kot vzdrževalec. Ni pa mogel iz svoje kože, saj je kot kovač ob koncih tedna montiral več kot 350 cerkvenih zvonov na turnih po Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Zadnjih dvajset let delovne dobe je preživel kot voznik avtobusa pri Izletniku Celje, leta 2003 se je upokojil.

Deset let pozneje, 14. avgusta 2013, sta se Greta in Milan preselila v Apaško dolino, k čemur ju je spodbudil edinec Milan. Poročil se je namreč z dekletom iz dežele ob Muri, iz Apač, in ker sta želela biti v bližini sina in njegove družine, sta hišo v Savinjski dolini prodala ter si kupila nov dom v Apaški dolini, kjer se odlično počutita. V posebno veselje sta jima vnuk, ki je specialist nevrokirurg v UKC Maribor, in pravnuk. Izjemno vesela sta, da se se za tretje življenjsko obdobje odločila za Apaško dolino, kjer se med dobrimi ljudmi počutita izjemno lepo, sta soglasno povedala.

