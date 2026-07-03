Grims bo prvi evropski poslanec, o čigar izključitvi bo glasovala EPP

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu bo zaradi pomanjkljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS). Postopek je stekel včeraj, prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina. Evropska poslanka Romana Tomc je v odzivu na napovedano izključitev njenega poslanskega kolega dejala: »Obžalujem, da se je to zgodilo. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo.«

Očitajo mu še, da je škodoval vrednotam desne sredine in evropskim vrednotam.

V osnutku odločitve pišejo, da je Grims v nasprotju s stališči skupine zatrjeval, da akt o digitalnih storitvah (DSA) omogoča cenzuro in da bi morali odpraviti sanitarni kordon (okoli skrajne desnice). Enega od dogodkov je organiziral s poslanskimi kolegi iz najbolj skrajno desne skupine Evropa suverenih narodov (najmočnejša stranka v njihovih vrstah je nemška AfD). Z njimi je tudi pripravljal vprašanja in pobude. Podpiral je tudi madžarski Fidesz v škodo Tisze, ki je del EPP. Oporekal je odločitvi sodišča EU o madžarskem zakonu o varovanju otrok, ki po njegovem mnenju varuje otroke pred »uničujočo ideologijo LGBT+«. To bo prvi primer, da bo EPP z glasovanjem odločila o izključitvi evropskega poslanca.

Weber ga je imel dovolj

Viri iz Evropskega parlamenta so opozorili, da je Branko Grims v okviru skupine EPP že prejel več opozoril. Predlog, da ga izključijo, kaže, da ga je vodja EPP Manfred Weber očitno »imel dovolj«. Grimsu še očitajo, da je škodoval vrednotam desne sredine in evropskim vrednotam. Grims je bil v EPP pod drobnogledom, ker se je udeleževal prireditev skrajnih desničarskih strank in hvalil politiko Viktorja Orbána. Z Milanom Zverom sta bila med manjšo skupino poslancev EPP, ki so bili kaznovani, ker v nasprotju z linijo skupine niso glasovali proti predlogu nezaupnice Evropski komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen.

Grims, vidni član SDS, je bil v EPP pod drobnogledom, ker se je udeleževal prireditev skrajnih desničarskih strank. FOTO: Jure Eržen

Sam je pojasnil, da se je za umik podpisa odločil, da bi preprečil vsako zlonamerno manipulacijo in povezovanje glasovanja o nezaupnici komisijiUrsule von der Leyen z glasovanjem o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Poleg tega ni upošteval smernic skupine na še enem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji, naj glasuje proti nezaupnici, saj ni glasoval. Zato je EPP januarja proti njemu uvedla sankcije. Grims se je sredi maja v parlamentu v Bruslju udeležil dogodka Za desno večino v Evropskem parlamentu, na katerem so poleg njega sodelovali še člani treh skrajno desnih političnih skupin –iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR),iz Evrope suverenih narodov (ESN) teriz Domoljubov za Evropo. Evropski poslanec iz Slovenije je v uvodnem nagovoru, objavljenem na Youtubu, med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope. »Verjamem, da lahko samo tako rešimo Evropo. Prepričan sem namreč, da če desne stranke ne sodelujejo trajno, Evropa ne bo več obstajala. To bi se lahko zgodilo že zelo kmalu,« je povedal tedaj. Menil je, da skrajna desnica ne obstaja.