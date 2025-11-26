  • Delo d.o.o.
NORČEVANJE?

»Mucek« Grims? V Nikinem Inštitutu 8. marec mu pošiljajo objemček

Dodali so, da na novinarski konferenci desnice, ki nasprotuje njihovi pobudi za varen spav, Branko Grims ni govoril, ker da se kaže, da ni dovolj pomemben.
M. U.
 26. 11. 2025 | 18:33
 26. 11. 2025 | 19:19
1:25
A+A-

Danes je zelo pestro v Strasbourgu, vsaj če sodimo po informacijah, ki jih v javnost pošilja Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

image_alt
Tam namreč poteka novinarska konferenca stranke Vox, na kateri želi skrajna desnica uničiti pobudo My Voice, My Choice, kot navajajo v omenjenem inštitutu.

Vox je španska desničarska — pogosto označena kot skrajno desna — stranka, ustanovljena decembra 2013. Stranka je ostro proti ilegalnim migracijam, zagovarja tradicionalne vrednote, pogosto nasprotuje feminističnim in progresivnim idejam ter kritizira vse, kar vidi kot kulturno vojno.

So pa se pohvalili, da so se pojavili evropski poslanci in poslanke s plakati v podporo naši pobudi za varen in dostopen splav. »Toliko jih je, da so ustvarili pravi koridor, skozi katerega morajo skrajni desničarji, ki širijo sovraštvo in nas želijo uničiti,« so ocenili.

Grims kot mucek?

Ob tem so napičili tudi evropskega poslanca Branka Grimsa: »Iz Strasbourga so nam sporočili, da je na tiskovno konferenco, na kateri želijo uničiti našo pobudo za varen in dostopen splav, prišel tudi mucek Grims. A vse kaže, da ni dovolj pomemben, da bi na njej tudi govoril.« No, Grims je na koncu, kot so dodali, le prosil za besedo in »malo nas je žalil, v resnici pa nič posebnega. Pošiljamo mu objemček.«

Več iz teme

Branko GrimsNika Kovačmy voicemy choice
