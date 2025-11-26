Danes je zelo pestro v Strasbourgu, vsaj če sodimo po informacijah, ki jih v javnost pošilja Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi

Tam namreč poteka novinarska konferenca stranke Vox, na kateri želi skrajna desnica uničiti pobudo My Voice, My Choice, kot navajajo v omenjenem inštitutu.

Vox je španska desničarska — pogosto označena kot skrajno desna — stranka, ustanovljena decembra 2013. Stranka je ostro proti ilegalnim migracijam, zagovarja tradicionalne vrednote, pogosto nasprotuje feminističnim in progresivnim idejam ter kritizira vse, kar vidi kot kulturno vojno.

So pa se pohvalili, da so se pojavili evropski poslanci in poslanke s plakati v podporo naši pobudi za varen in dostopen splav. »Toliko jih je, da so ustvarili pravi koridor, skozi katerega morajo skrajni desničarji, ki širijo sovraštvo in nas želijo uničiti,« so ocenili.

Grims kot mucek?

Ob tem so napičili tudi evropskega poslanca Branka Grimsa: »Iz Strasbourga so nam sporočili, da je na tiskovno konferenco, na kateri želijo uničiti našo pobudo za varen in dostopen splav, prišel tudi mucek Grims. A vse kaže, da ni dovolj pomemben, da bi na njej tudi govoril.« No, Grims je na koncu, kot so dodali, le prosil za besedo in »malo nas je žalil, v resnici pa nič posebnega. Pošiljamo mu objemček.«