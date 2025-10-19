Branko Grims zaropotal, pravi, da bi bilo treba sedanje Ustavno sodišče kar razpustiti

Član opozicijske SDS Branko Grims je bil na družbenem omrežju X ponovno oster. Meni, da bi morali Ustavno sodišče razpustiti. Oglasil se je po tem, ko je v petek evropski poslanec Milan Zver sporočil, da je Evropska komisija na njegovo zahtevo razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Ta po njegovih besedah dokazuje, da je bil namen obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV.

Grims v svojem zapisu ni varčeval z ostrimi besedami: »Najhujše ob razkritju političnega škandala in protiustavnega posega Vere Jourove na Ustavnem sodišču je dejstvo, da je Ustavno sodišče, ki bi moralo biti zadnji branik Republike Slovenije pred prekoračitvijo pooblastil institucij EU oziroma Bruslja, zaradi totalne prevlade levičarjev postalo samo še en vzvod za vsiljevanje Bruseljske oblastniške samovolje in levičarske ideologije. Zato bi morali sedanje Ustavno sodišče razpustiti, preoblikovati in postaviti na novo. V tisto vlogo, ki bi jo po Ustavi moralo imeti - doslednega zaščitnika človekovih pravic, ustavnosti in suverenosti Republike Slovenije!«

Potem ko je Evropska komisija po navedbah evroposlanca Zvera razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje komisarke Jourove v Sloveniji, je ustavno sodišče sicer zagotovilo, da Jourova in tedanji predsednik sodišča Matej Accetto nista govorila o odprtih zadevah. Zavrnilo je namigovanja, da naj bi srečanje vplivalo na njihovo delo.