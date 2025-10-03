Grims za vse okrivil levičarje! Potarnal, da že desetletje prej svaril pred terorističnim džihadom

Britanska policija je četrtkov napad pred sinagogo v Manchestru, v katerem sta bila ubita dva človeka, štirje pa ranjeni, razglasila za teroristični incident. Potrdili so tudi smrt napadalca, ki so ga policisti ustrelili.

Eno od žrtev napada naj bi ustrelila policija

Kasneje so sporočili, da je policija eno od smrtnih žrtevmorda ustrelila policija med posredovanjem, je danes sporočila britanska policija. Tudi ena od treh žrtev, ki so trenutno v bolnišnici, naj bi utrpela strelno rano med posredovanjem policije.

Britanski premier Keir Starmer je ob tem opozoril na naraščajoče sovraštvo do Judov in poudaril, da mora Velika Britanija to sovraštvo premagati.

V napadu pred sinagogo v Manchestru sta bila ubita dva človeka. FOTO: Phil Noble Reuters

»Namerni napad v Manchestru na nedolžne vernike v sinagogi na jom kipur je skrajno grozljiv. Sovraštvo, antisemitizem in nasilje nimajo mesta v naši družbi,« je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen pa je dodala, da se »moramo še naprej boriti proti antisemitizmu v vseh njegovih oblikah«.

Grims za vse okrivil levičarje

Prišel pa je tudi odziv iz Slovenije. Evropski poslanec Branko Grims je tako zapisal, da je desetletje svaril pred terorističnim Jihadom na tleh Evrope.

Muslimanska skupnost Ahmadija

o džihadu Džihad je brez dvoma najbolj napačno razumljen koncept v islamu. Kljub našim prizadevanjem, da bi razložili, kaj je džihad v resnici, in kljub številnim publikacijam in letakom, v katerih je ta koncept razložen, islamofobi vztrajno domnevajo, da je džihad krvava sveta vojna, da se izkorenini vse, kar ni islam, ter da je usmerjen v osvajanje in politično prevlado. Celo ekstremisti in teroristi izkoriščajo ta popularen nesporazum o džihadu in hudo zlorabljajo neislamske definicije džihada, da bi tako utemeljili svoje nepravično početje. Koren besede džihad tvorijo črke džīm-ha-dāl (DŽ-H-D), kar glede na Lanov leksikon pomeni »prizadeval si je, delal ali garal; naprezal se je ali uporabil svojo moč ali trud ali prizadevanje ali sposobnosti«. Osnovni pomen besede džihad je torej »truditi se« ali »prizadevati si« – in namigovanje, da je edini pomen besede vojaška akcija, je hudo popačenje dejstev. Zato Koran pravi va džāhidū fillāhi haḳḳa džihādihī, kar je jasno prevedeno kot: »in prizadevaj si za Alahovo zadevo, kot se spodobi, da si prizadevaš zanjo«.[1] Z izrazom džihad nikakor ni mogoče utemeljiti nasilja. V tej sprevrženi rabi je samo žargon verskih ekstremistov in se nanaša na verske vojne.

» Takole očitno Hamas oziroma radikalni islam "povrne" državam, ki priznajo neobstoječo Palestino. Radikalni islamisti morajo ven iz Evrope. Nazaj, od koder so prišli. Brez izjem. Odgovornost za vse te zločine pa nosijo levičarji, ki radiklne islamiste podpirajo in uvažajo«.