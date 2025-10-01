Groza na ljubljanskem avtobusu: starejšega moškega prijeli, nadlegoval je 12-letno deklico

Ponedeljkov večer je v prestolnici zaznamovala prava drama. Na ljubljanskem mestnem avtobusu je 67-letni moški, sicer državljan iz Bosne in Hercegovine, nadlegoval komaj 12 let staro deklico. Ta se je vračala domov s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril neznanec. Sprva ji je zastavljal osebna vprašanja, nato pa ji začel slediti na avtobus in tam prestopil vse meje.

»Prijemal jo je za roko, jo božal po nogi in celo po zadnjici, ji ponujal denar in jo spraševal, ali bi šla z njim na pijačo,« je pretreseno povedala dekličina mama. Prestrašena šestošolka je skušala pobegniti, a moški se je prisesal nanjo kot klop, so poročali v oddaji 24ur.

Pogumna potnik in voznik

Deklica k sreči ni ostala sama. Stisko je opazil mlajši potnik, ki jo je spodbudil, naj pokliče mamo, in takoj opozoril voznika. Voznik se je odzval kot pravi junak: ustavil je avtobus, poklical nadrejene in policijo, da predator ne bi ušel, avtobus pa zaklenil.

»Sem mu rekel, da pri nas na LPP ne podpiramo nasilja in pedofilov. Čakali bomo policijo,« je bil jasen šofer, ki ga je mati deklice javno pohvalila in se mu ganjena zahvalila.

Moški je sicer poskušal pobegniti, a brez uspeha. Policisti so ga na kraju vklenili in pridržali. Zoper 67-letnika so že vložili kazensko ovadbo, čaka ga srečanje s preiskovalnim sodnikom.

Opozorilo za starše in otroke

Voznik je ob tem poudaril, da se otroci v podobnih primerih ne smejo bati, temveč naj se takoj obrnejo na voznika, saj bo vedno priskočil na pomoč. Staršem pa pretresena mama svetuje, naj se z otroki odkrito pogovarjajo o tem, kako reagirati, če se znajdejo v nevarni situaciji.