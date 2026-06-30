Poglejte, kaj so neotesanci naredili na kopališču v Metliki: »Takšno ravnanje je neposreden napad« (FOTO)

Občina Metlika poroča o vandalizmu na tamkajšnjem kopališču.

»Kljub temu, da smo se na Občini Metlika trudili, da bi preprečili tovrstna dejanja in zaščitili javno premoženje, so se včeraj neznani storilci z avtomobilom vozili po zelenih površinah ter po površinah, namenjenih športu in rekreaciji, za seboj pustili velike količine smeti ter vlomili v premični gostinski objekt ter s tem povzročili škodo tudi društvu, ki se trudi, da bi s svojo prisotnostjo in ponudbo popestrilo poletno dogajanje.

Takšno ravnanje pomeni neposreden napad na skupni javni prostor, ki ga skupaj ustvarjamo in vzdržujemo za dobro vseh občank in občanov ter obiskovalcev,« so navedli na občini.

Posamezniki v eni sami noči uničijo tisto, kar je nastajalo mesece in leta

Občina Metlika je v ureditev in vzdrževanje kopališča vložila znatna finančna sredstva. Številna društva in prostovoljci pa so prispevali nešteto ur svojega prostovoljnega dela, da bi bilo kopališče prijeten, varen in urejen prostor za preživljanje poletnih dni. »Zato je še toliko bolj boleče, ko posamezniki v eni sami noči uničijo tisto, kar je nastajalo mesece in leta, so ob tem poudarili. Pričakujejo, da bodo pristojni organi storilce čim prej izsledili in zoper njih ustrezno ukrepali. Hkrati pozivajo vse, ki imajo kakršne koli informacije o dogodku, da jih posredujejo Policiji.

Ne glede na to, kdo storilci so, je sporočilo občine Metlika enotno in nedvoumno: »vandalizem, uničevanje javne infrastrukture, onesnaževanje narave in poseganje v skupno premoženje v naši skupnosti nimajo mesta. Od vseh uporabnikov pričakujemo spoštovanje javnega prostora, narave in dela ljudi, ki skrbijo za dobrobit in urejenost naše občine.«