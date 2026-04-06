Šokantni prizori sredi Ljubljane: »Krvave igle ne ležijo več samo po tleh. Dobesedno visijo z dreves ob otroških igralih!« (FOTO)

Na omrežju X odmeva zapis občana Ljubljane in zaskrbljenega starša, ki je opozoril na veliko nevarnost sredi prestolnice. Tako navaja, da uporabljene igle in ostali pripomočki za uporabo drog dobesedno visijo z dreves neposredno ob otroških igralih, kjer se vsakodnevno igrajo najmlajši.

To ni več zgolj komunalni problem. Zavestno in malomarno puščanje okuženih igel na otroških igralih predstavlja neposredno grožnjo zdravju in življenju, s čimer so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ-1.

»Kot občan in starš ne morem več molčati ob ignoranci pristojnih. To, kar se dogaja v samem kulturnem in muzejskem srcu Ljubljane, ni le nedopustno, temveč smrtno nevarno. Notranje dvorišče med Slovenskim etnografskim muzejem, Muzejem sodobne umetnosti in Kinodvorom, v neposredni bližini Ministrstva za kulturo ter nevladnih organizacij na naslovu Metelkova 6 – ter še huje, neposredna okolica in celo notranjost otroškega igrišča ob Športni dvorani Tabor – so postali odprto odlagališče nevarnih bioloških odpadkov. Uporabljene, pogosto krvave igle in ostali pripomočki za uporabo drog ne ležijo več samo po tleh. Dobesedno visijo z dreves neposredno ob otroških igralih, kjer se vsakodnevno igrajo naši najmlajši,« se glasi njegov opis grozljivega stanja.

Ob tem je zaskrbljeni Ljubljančan dodal še nekaj fotografij, ki potrjujejo njegove navedbe.

Dodal je še naslednji poziv:

• Policija in Mestno redarstvo: Kje ste? Zakaj na tej specifični mikrolokaciji ob igralih in šolah ni poostrenega patruljiranja in ukrepanja?

• Ministrstvo za kulturo: Kako skrbite za varnost na ploščadih in dvoriščih pred vašimi lastnimi institucijami?

• Mestna občina Ljubljana in JP VOKA SNAGA: Zakaj ni rednih čistilnih akcij in vsakodnevnih obhodov na teh najbolj kritičnih točkah? Pri tem javno in resno opozarjam vodstvo MOL in JP VOKA SNAGA: vaša neodzivnost ima lahko pravne posledice. Zavestno opuščanje dolžnega ravnanja in čiščenja nevarnih snovi z javnih površin ter ignoriranje prijav občanov izpolnjuje znake kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1. V primeru, da se katerikoli otrok na teh površinah poškoduje ali okuži, boste kot odgovorne osebe zaradi opustitve dolžnosti soodgovorni za povzročitev splošne nevarnosti (314. člen v zvezi s 17. členom KZ-1).