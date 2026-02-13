Groza v kobilarni! Jezdec celo uro bičal lipicanca?!

MUČENJE ŽIVALI

Novi prijavi domnevnih nepravilnosti v Kobilarni Lipica. Policija preiskuje kaznivo dejanje mučenja živali.

Ali sta neznanca, ki je v noči na sredo v Kobilarni Lipica odprl bokse lipicancev, gnali nemoč in obenem želja opozoriti v dobro živali ali je šlo za objestnost in poskus škodovanja kobilarni, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Dejstvo je, da se je najnovejši incident zgodil v času, ko je kobilarna že pod drobnogledom. V začetku decembra lani in januarja letos sta bili namreč policistom, pristojnemu ministrstvu ter inšpektoratu podani anonimni prijavi. Nepravilnosti pri ravnanju s konji v Kobilarni Lipica naj bi se dogajale več let, o njih so bili po navedbah prijaviteljev – jahačev, konjarjev, ...