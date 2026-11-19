Le lučaj od središča Kamnika se na skoraj 600 metrov visoki Krniški gori dviga Stari grad, gre za eno najbolj priljubljenih izletniških točk v okolici mesta. Do njega se lahko odpravimo peš izpred kamniške avtobusne postaje. Prečkamo Kamniško Bistrico, nadaljujemo do semaforiziranega križišča ter poiščemo označeno gozdno pot. Ta se sprva precej strmo vzpne, nato pa nas skozi gozd pripelje do ostankov tega srednjeveškega gradu. Do tja potrebujemo dobro uro hoje, pri tem pa premagamo okoli 200 višincev. Sicer pa se lahko do gradu pripeljemo tudi po asfaltirani cesti, a je sprehod precej prijetnejša izbira.

Trud poplača imeniten razgled na Kamnik in Kamniško-Savinjske Alpe, ob jasnem vremenu pa lahko pogled seže celo vse do Triglava. Grad, ki ga prvič omenjajo že v 12. stoletju, je nekoč varoval pomembne trgovske poti, danes pa njegove ruševine obiskujejo predvsem pohodniki in rekreativci.

Odprto gostišče

Naj zapišemo, da je obiskovalce vrsto let motila precej manj romantična podoba tega Starega gradu. Gostinski lokal, ki bi moral biti v ponos in nekakšna češnjica na torti te priljubljene izletniške točke, je že večkrat zaprl svoja vrata. Nazadnje je tako sameval od avgusta 2024 do konca aprila 2025. Zaprtje je jezilo številne domačine, saj na vrhu niso mogli dobiti niti toplega čaja.

2008. LETA je neurje podrlo del gozda.

Razlogi za zaprtje so bili predvsem kadrovske in finančne težave prejšnjega najemnika. Pozimi je bilo obiskovalcev manj, posledično tudi prihodkov. Svoje sta prispevali še naravni nesreči: vetrolom leta 2023, zaradi katerega je bila cesta do gradu približno mesec dni zaprta, in katastrofalne poplave, ki so zmanjšale obisk.

Preobrat pa je končno prišel konec lanskega aprila, ko sta gostišče prevzela Julia Slapnik in Miha Bric, znana tudi po gostinski ponudbi na Veliki planini. Na jedilnik sta na mah uvrstila domače jedi, enolončnice, štruklje in kosila ob koncu tedna. Ob odprtju jima je kamniški župan Matej Slapar tudi simbolično izročil ključ. Gostišče je ponovno postalo prostor za postanek in druženje.

Nedaleč od gradu pa že leta sameva še en objekt, ki bi moral postati prava turistična atrakcija. Leta 2019 je namreč investitor Stanislav Knez po zamisli arhitekta Tomaža Schlegla začel postavljati razgledno ploščad, ki sega nad strmo pobočje Krniške gore.

Toda namesto navdušenih obiskovalcev je ploščad pričakala vrsta upravnih in inšpekcijskih zapletov. Gradbeni inšpektorji so med drugim ugotovili odstopanje od projektne dokumentacije glede višine konstrukcije, investitor pa je naposled prejel celo odločbo za njeno odstranitev. Pozneje so spremembe prostorskih aktov leta 2024 le odprle možnost za nadaljevanje projekta, kljub temu pa ploščad še vedno ni urejena za javno uporabo.

Razgledna ploščad na Starem gradu je bila zasnovana kot velika turistična atrakcija.

Pred razgledno ploščadjo je vse zaraščeno.

Še posebno skrb vzbujajoča je varnost. Na skrajnem koncu ploščadi manjka zaščitna ograja, pod njo pa je strmo pobočje. Že leta 2023 so mediji opozarjali na to izjemno nevarno stanje. Še več: poškodovane so bile tudi ovire, ki so prej preprečevale dostop, zato so se nekateri obiskovalci kljub prepovedi zlahka povzpeli nanjo. Morebiten padec bi se lahko končal tragično. Ploščad ostaja zato zaprta, nanjo se ne sme vstopati.

Investitor si je ob njej zamislil še razgledni paviljon, širša ureditev pa je bila povezana tudi z načrti za vzpenjačo iz doline. A zaradi dolgotrajnih nesoglasij glede prostorskih načrtov in dovoljenj ostaja prihodnost celotnega projekta skrajno negotova.

Špici grozi zaprtje

Od Starega gradu pa se lahko odpravimo še nekoliko višje, proti Veliki špici. Od Starega gradu se vrnemo proti sedlu pod vrhom, kjer se steza odcepi v gozd. Sledi razmeroma kratek, a strm vzpon po gozdnem pobočju. Ta pot je lahko ob mokrem vremenu in jesenskem listju zelo spolzka, zato previdnost ni odveč. Na vrhu nas bo pričakal čudovit pogled proti Kamniku, Grintovcu, na okoliško ravan.

Nekateri obiskovalci so se kljub prepovedi zlahka povzpeli nanjo.

Velika špica je za številne Kamničane priljubljena točka za vsakodnevno rekreacijo, sprehode in pobeg v naravo. Prav njena priljubljenost pa je postala – težava. Neurje leta 2008 je podrlo del gozda in odprlo razglede, zaradi katerih se je obisk močno povečal. Obiskovalci so si začeli ustvarjati nove bližnjice, teptati mlado drevje in kvariti podrast. Na razgaljenih tleh se je pojavila erozija. Po načrtih, ki so jih predstavili v začetku novembra, bi območje že jeseni 2027 ogradili in za pet do sedem let zaprli za obiskovalce, da bi si gozd lahko ponovno opomogel.

Ta napoved je sprožila tudi vprašanje, kdo je pravzaprav predlagal tako drastičen ukrep. Arhitekt Tomaž Schlegl je odgovornost pripisal Zavodu za gozdove Slovenije, tam pa so njegove navedbe odločno zavrnili. Pojasnili so samo, da se je nanje po strokovni nasvet obrnil lastnik zemljišča, oni pa so mu predstavili možnosti sanacije.

Prvi gozdar v Sloveniji Franc Pogačnik je tedaj zapisal: »Gre za izrazito toplo lego z zelo plitvo plastjo prsti in močno izpostavljenostjo vremenskim ekstremom, kar otežuje obnovo gozda.«

Gostišče je ponovno postalo prostor za postanek in druženje.

Stari grad s prepovedano razgledno ploščadjo (na levi) in Velika špica, nekakšna kamniška Šmarna gora.

Natančen obseg in trajanje zaprtja zato še nista določena, potrebni bodo tudi ustrezni postopki in dovoljenja. Če pa bodo te načrte uresničili, bodo Kamničani za več let izgubili eno svojih najljubših izletniških točk. Kar bi bilo približno tako, kot če bi Ljubljančanom zaprli Šmarno goro in jim dovolili, da jo občudujejo le od daleč.