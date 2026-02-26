Grozljiv prizor! Na predvolilni plakat obesili truplo psa (FOTO)

V Gibanju Svoboda so zgroženi. »Pretreseni in šokirani smo. Truplo živali na našem plakatu,« so sporočili. Ob tem so dodali: »V Gibanju Svoboda najostreje obsojamo takšne sprevržene in nečloveške prakse, pri katerih se za politične obračune zlorablja celo trupla živali. To ni politična kampanja, temveč moralno dno, ki ga slovenski javni prostor ne sme normalizirati.«

Dogodek je komentiral tudi generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah. Na facebooku je zapisal: »Danes v Sloveniji. Obešena žival. Videno v avtoritarnih režimih s ciljem ustrahovanja. Kaj želi storilec sporočiti?«

Oglasil se je tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. Njegov zapis je močno odmeval: »Odnos do živali veliko pove o nas. Pove, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo. Doma imamo psa in mačko in si sploh ne morem predstavljati, da bi bil kdo sposoben storiti kaj takega. Žival ni orodje za sporočilo. Ni simbol. Je živo bitje. Če kot družba zamahnemo z roko ob takšnih dejanjih, potem izgubljamo nekaj bistvenega – občutek za mejo med nestrinjanjem in nasiljem, med protestom in krutostjo. Politika nikoli ne sme postati izgovor za razčlovečenje – ali v tem primeru, razčutenje.«

Kdo stoji za dejanjem in kakšno sporočilo je želel poslati, za zdaj ni znano. A prizor obešene živali na političnem plakatu je mnoge pustil brez besed. Meja med političnim bojem in surovo provokacijo je bila tokrat očitno grobo prestopljena.