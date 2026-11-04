Grozljiva odkritja na kmetiji v Zgornji Voličini: od ducata govedi so ostale le kosti

SUM MUČENJA ŽIVALI

Ali je v ozadju spor med sinom in očetom?

Nov sum mučenja govejih živali v severovzhodni Sloveniji. Avgusta je odmeval primer rejca in strokovnjaka za govedi pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu (KGZ) Murska Sobota Marjana Špura v Iljaševcih v občini Križevci pri Ljutomeru, v ponedeljek je javnost dosegla vest, da so veterinarji na govedorejski kmetiji v Zgornji Voličini v občini Lenart našli najmanj 12 poginulih govedi. Po naših podatkih so na kmetiji Antona J. živali, kot poroča Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), v različnih časovnih obdobjih poginile zaradi pomanjkanja vode in hrane. Ni izključeno, da je ...