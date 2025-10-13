Grožnje šefa poslancev SD: »Tvoj umor sem že naročil ...« Kaj na to pravi Nika Kovač?

Dlje se je govorilo, tudi nekateri mediji so poročali, a zdaj je uradno. Vodja poslanske skupine Socialnih demokratov (SD) Jani Prednik je ovaden zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. Ovadila ga je njegova bivša partnerica, poroča N1.

Odziv Inštituta 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač Vodja poslanske skupine Socialnih demokratov (SD) Jani Prednik je ovaden zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. Po navedbah iz ovadbe je januarja letos udaril partnerico, ji zvil roke in jo butnil ob steno. Večkrat je vpil, da jo bo ubil in skalpiral, ter po telefonu grozil: »Ti ne bos preživela današnje noči ... zlomil ti bom telefon, pa vse ti bom zlomil... tvoj umor sem že naročil, samo se plačati ga moram.« Ovadba navaja tudi, da ji je kuhinjskim nožem grozil z zakolom, sama pa še dodaja: »Posnela sem pretepe, bile so grožnje z izgubo mojega delovnega mesta, rečeno mi je bilo, naj pazim, v katero drevo bom šla, ko me bodo zrinili s ceste.« »Tovrstno delovanje je nesprejemljivo in ga je treba obsoditi. Jani Prednik naj odstopi.«

Podrobnosti očitanih mu dejanj v kazenski ovadbi njegove bivše partnerice so hude: od klofut do groženj in vpitja, da jo bo skalpiral in ubil, dvakrat naj bi ji grozil s kuhinjskim nožem. Prednik svoja dejanja obžaluje in se zanje opravičuje.

Bivša partnerica posnela grožnje, pretepe, žalitve ...

N1 navaja, da so se pogovarjali tako z bivšo partnerko Janija Prednika kot tudi z njegovo nekdanjo prijateljico, s katero se je zapletel pred šestimi leti, in tudi samim Prednikom. Bivša partnerica je dogajanje tudi posnela: »Posnela sem pretepe, bile so grožnje z izgubo mojega delovnega mesta, rečeno mi je bilo, naj pazim, v katero drevo bom šla, ko me bodo zrinili s ceste, in tako naprej,« je povedala za N1 in povedala, da jo je Prednik kmalu po začetku zveze prvič udaril po licu.

»Ti ne boš preživela današnje noči ... zlomil ti bom telefon, pa vse ti bom zlomil ... tvoj umor sem že naročil, samo še plačati ga moram ...« naj bi bile besede Janija Prednika v zadnjem hudem prepiru z bivšo partnerico januarja letos, ko jo je v njuni hiši po njenih besedah tudi udaril, ji zvil roke in jo butnil ob steno.

Jani Prednik je član stranke Socialni demokrati (SD). Med letoma 2013 in 2018 je deloval kot svetovalec v kabinetu ministra na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Leta 2018 je na volitvah v Državni zbor slavil kot kandidat SD in nato tudi leta 2022. Ko je Matjaž Han prevzel ministrski položaj, je Prednik postal vodja poslanske skupine SD.

»Ubil jo bom ... ubil jo bom ... ubil jo bom ... a mi verjameš, da jo bom skalpiral.«

Za komentar grozljivega dogajanja smo se obrnili na SD in tudi samega Janija Prednika. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.