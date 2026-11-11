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Grozljive grožnje Urški Klakočar Zupančič! »Umri, kuzla umazana,« njen odziv pa preseneča

Čeprav sta bili sporočili polni sovraštva in žaljivk, se ni odzvala z enako ostrino.
Čeprav sta bili sporočili polni sovraštva in žaljivk, se ni odzvala z enako ostrino. FOTO: Dejan Javornik/Zaslonski posnetek FB Urške Klakočar Zupančič/Delo UI
Čeprav sta bili sporočili polni sovraštva in žaljivk, se ni odzvala z enako ostrino. FOTO: Dejan Javornik/Zaslonski posnetek FB Urške Klakočar Zupančič/Delo UI
M. U.
 11. 11. 2026 | 18:18
 11. 11. 2026 | 18:21
3:10
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Bivša predsednica državnega zbora, ki se podaja tudi v boj na nedeljskih lokalnih volitvah, Urška Klakočar Zupančič je na družbenem omrežju Facebook razkrila pretresljiva elektronska sporočila, ki jih je prejela. Neznani pošiljatelj jo je zasul z žaljivkami in ji celo zaželel smrt. Njen odziv na sovražno sporočilo pa je bil povsem drugačen.

Na svojem profilu na Facebooku je tako objavila posnetka zaslona dveh elektronskih sporočil, ki ju je prejela od pošiljatelja z uporabniškim imenom anamarija.trump. V prvem sporočilu, poslanem ob 15.52, jo je pošiljatelj med drugim označil za »prasico razvlečeno krivozobo« in »golazen skisano«, ob tem pa uporabil še več drugih vulgarnih žaljivk.

Urška Klakočar Zupančič tudi v boj na nedeljskih lokalnih volitvah

Nekdanja predsednica državnega zbora je skupaj z nekdanjim premierjem Antonom Ropom ustanovila stranko Ljubljana smo vsi, katere sopredsednica je. Rop kandidira za ljubljanskega župana, Klakočar Zupančičeva pa za mestno svetnico in je nosilka liste. Skupaj sta predlagala tudi omejitev županovanja na največ tri zaporedne mandate v občinah z več kot 3000 prebivalci. Po volitvah nameravata politični projekt razširiti še na državno raven.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik

Še bolj skrb vzbujajoče je bilo drugo sporočilo, ki je prispelo ob 16.46, torej manj kot uro pozneje. »Umri, kuzla umazana,« je zapisal pošiljatelj.

Na grožnje odgovorila s presenetljivimi besedami

Čeprav sta bili sporočili polni sovraštva in žaljivk, se Urška Klakočar Zupančič ni odzvala z enako ostrino. Ob objavi posnetkov zaslona je zapisala le: »Gospe ali gospodu, ki mi to pošilja, želim vse dobro.«

Iz objavljenih posnetkov zaslona ni razvidno, kdo se skriva za uporabniškim imenom pošiljatelja. Prav tako za zdaj ni znano, ali je predsednica državnega zbora sporočila prijavila policiji.

Objavljamo še nekaj odzivov sledilcev na objavo Klakočar Zupančičeve: 

Desni primitivci. Nič novega

Ljudem se rola! Dobesedno!

Kako ljudje pokažejo svoj pravi obraz pod krinko socialnih omrežij in interneta....žalostno, kam zahajamo kot družba...

Sramota, saj ne vem kaj bi napisala. Ali res obstajajo taki osebki, ki to pišejo? Ali ni nobenega zakona, ki bi to sankcioniral? Groza, kakšna družba smo postali!

Ne morem si predstavljati,kaj vse se dogaja v človeku s toliko jeze in pisanjem tako grdih besed..

Kje najdejo tak besedni zaklad? Da jih bolhe popikale in roke prekratke, da se popraskajo.

Je pa, kot smo že poročali, takšne grožnje pristojnim organom danes prijavila Nika Kovač.

 

 

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