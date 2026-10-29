Grozljive pasti za pse v tem slovenskem kraju! Ljudje zgroženi: »To bi lahko pobral tudi majhen otrok!« (FOTO)

Lastnike psov v Litiji je zajela panika. Na družbenih omrežjih se je namreč razširilo opozorilo, da je neznanec v okolici trafike pri eni od tamkajšnjih trgovin odvrgel več kosov pasjih priboljškov, napolnjenih z ostrimi predmeti. Incident je bil, piše avtor objave, predan policiji, sprehod z zvestimi štirinožci pa očitno na tem območju ni varen.
Ob tem se spominjajo podobnih incidentov iz preteklosti in pozivajo k pregledu nadzornih kamer na bližnjih stavbah, saj naj bi neznanec rezila na istem območju puščal že lani: »A je možno, da je kakšna kamera tam okoli? Že lani so bile objave, da je nekdo puščal rezila po tleh, in očitno je storilec še vedno neznan ...«
Komentarji kažejo na nesoglasja glede dela pristojnih organov. Dokler ne pride do konkretnih poškodb, policija po mnenju mnogih težko ukrepa, medtem ko drugi poudarjajo, da gre za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti na javni površini, pri katerem bi morali nemudoma pregledati nadzorne kamere bližnjih objektov.
V razpravi so se dotaknili tudi možnih motivov za takšna zavržna dejanja. Medtem ko je eden od uporabnikov izpostavil, da bi bilo takšnih primerov manj, če bi skrbniki redno pobirali pasje iztrebke, so mu drugi hitro odgovorili, da trpinčenje in zlorabe živali segajo daleč v zgodovino in jih ni mogoče opravičevati z nedisciplino posameznih lastnikov.
Zaradi ponavljajočih se incidentov je potrebna izjemna previdnost med lastniki psov, štirinožnemu prijatelju pa na sprehodih raje nadenite nagobčnik. Ob zaznavi kakršnih koli sumljivih predmetov je ključnega pomena hitro ukrepanje in prijava na policijo.