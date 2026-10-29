Grozljive pasti za pse v tem slovenskem kraju! Ljudje zgroženi: »To bi lahko pobral tudi majhen otrok!« (FOTO)

Lastnike psov v Litiji je zajela panika. Na družbenih omrežjih se je namreč razširilo opozorilo, da je neznanec v okolici trafike pri eni od tamkajšnjih trgovin odvrgel več kosov pasjih priboljškov, napolnjenih z ostrimi predmeti. Incident je bil, piše avtor objave, predan policiji, sprehod z zvestimi štirinožci pa očitno na tem območju ni varen.

Neznanec je v Litiji odvrgel več kosov pasjih priboljškov, napolnjenih z ostrimi predmeti. FOTO: Facebook

Objava je, kot pričakovano, sprožila val ogorčenja in načela burno razpravo o varnosti na javnih površinah. Številni sprašujejo, »kako lahko takšni izrodki sploh dihajo ta zrak«, in opozarjajo, da ostra rezila ne ogrožajo le živali, temveč predstavljajo resno tveganje: »To je na javnem območju, kjer se s tem ogroža javna varnost. To bi lahko mali otrok pobral,« piše uporabnica. Občani ostro kritizirajo odziv pristojnih in opozarjajo, da policija ne ukrepa, ker uradno še ni prišlo do poškodb. S takšnim pristopom se komentatorji ne strinjajo in poudarjajo absurdnost situacije: »Torej, če jaz bombo nastavim in jo najdejo pred detonacijo, ne bom nič kriva? Delam v takem fohu, da vam povem, da to ni res. Samo ne da se jim kamer pogledat!«

Ob tem se spominjajo podobnih incidentov iz preteklosti in pozivajo k pregledu nadzornih kamer na bližnjih stavbah, saj naj bi neznanec rezila na istem območju puščal že lani: »A je možno, da je kakšna kamera tam okoli? Že lani so bile objave, da je nekdo puščal rezila po tleh, in očitno je storilec še vedno neznan ...«

Kaj je res?

Komentarji kažejo na nesoglasja glede dela pristojnih organov. Dokler ne pride do konkretnih poškodb, policija po mnenju mnogih težko ukrepa, medtem ko drugi poudarjajo, da gre za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti na javni površini, pri katerem bi morali nemudoma pregledati nadzorne kamere bližnjih objektov.

V razpravi so se dotaknili tudi možnih motivov za takšna zavržna dejanja. Medtem ko je eden od uporabnikov izpostavil, da bi bilo takšnih primerov manj, če bi skrbniki redno pobirali pasje iztrebke, so mu drugi hitro odgovorili, da trpinčenje in zlorabe živali segajo daleč v zgodovino in jih ni mogoče opravičevati z nedisciplino posameznih lastnikov.

Zaradi ponavljajočih se incidentov je potrebna izjemna previdnost med lastniki psov, štirinožnemu prijatelju pa na sprehodih raje nadenite nagobčnik. Ob zaznavi kakršnih koli sumljivih predmetov je ključnega pomena hitro ukrepanje in prijava na policijo.