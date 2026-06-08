Podrobnosti nesreče na brvi čez Sočo! Otrok krvavel, helikopterja ni bilo

RAZKRITE POMANJKLJIVOSTI

Operaterji na 112 ne smejo aktivirati helikopterske pomoči. Dve hudi nesreči v enem tednu sta znova razkrili pomanjkljivosti.

V dolini Soče, kjer se zaradi velike množice turistov, kajakašev, motoristov in jadralnih padalcev že vrstijo tudi nesreče, sta se nedavno v enem samem tednu zgodili kar dve, pri katerih sta morala dva poškodovana zaradi slabo urejenega sistema nujne medicinske pomoči (NMP) in prepočasne in povsem zastarele aktivacije helikopterjev predolgo čakati na prvo pomoč s helikopterjem. Tega namreč operaterji na 112 ne smejo aktivirati, dokler na kraj nesreče ne pride zdravnik, pri tej nesmiselni ureditvi pa se izgubljajo dragocene minute. Izjema je le gorsko reševanje, pri katerem posredujejo gorski ...