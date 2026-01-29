Leta 2025 je v gorah ugasnilo 50 življenj (od tega 15 tujih državljanov), kar je rekordno število smrti v gorah v zadnjih 20 letih vodenja tovrstnih statistik. Gorski reševalci smo lani posredovali 660-krat, kar je za 4 % več kot v letu 2024, ko je bilo vseh reševanj 633.

Najpogostejši vzrok nesreče še vedno zdrs

Statistika GZRS za leto 2025 FOTO: Grzs

V letu 2025 so slovenski gorski reševalci rešili 767 ljudi. Najpogostejši vzrok nesreče je v 24 % še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo, so sporočili iz Gorsko reševalne službe Slovenije (GRZS)

FOTO: GRZS

FOTO:GRZS

Hkrati opozarjajo, da so snežne razmere v visokogorju trenutno zelo zahtevne in nevarne in se lahko hitro spremenijo. V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp je velika nevarnost proženja snežnih plazov (4. stopnja). Priporočamo, da visokogorje zamenjate za nižje in varnejše cilje.

Zakaj pride do nesreč v gorah?

Največ intervencij v letu 2025 so izvedla društva GRS Bohinj (96; 14 % vseh intervencij), GRS Ljubljana (69; 10 %), GRS Bovec (60; 9 %), ki so kot turistično močna slovenska središča najbolj obremenjene gorsko reševalne službe v Sloveniji. Največ (352) nesreč v gorah se je zgodilo v glavni turistični sezoni - poletnih mesecih (junij, julij in avgust). Glede na področje nesreč je največ (128) nesreč na področju Triglava in Kamniško-Savinjskih Alp (103).

Največ reševanj nepoškodovanih

Skoraj polovica reševanj, 331, je predstavljalo reševanje nepoškodovanih, povečuje pa se število reševanj težje poškodovanih. Največ ponesrečenih je bilo v starostni skupini od 20 do 29 let (20 %), od 30 do 39 let (16 %) in od 40 do 49 let (10 %).

Kako nesreče preprečiti? Vseh nesreč v gorah žal ne moremo preprečiti, lahko pa jih zmanjšamo z upoštevanjem nekaj

osnovnih napotkov:

- Izberemo turo, ki jo zmoremo.

- Na pot se pripravimo, uporabljamo zanesljive zemljevide in aplikacije (npr. maPZS).

- S seboj imamo vedno vsaj osnovno gorniško opremo. Pozimi ne pozabimo na dereze, cepin,

čelado in lavinski trojček. Ne glede na vrsto in zahtevnost vzpona vedno s seboj vzamemo:

o pohodni čevlji z dobrim podplatom in pohodniške nogavice,

o dolge pohodne hlače,

o več slojev oblačil,

o vetrovka, kapa in rokavice,

o zložljive pohodne palice,

o pijača in malica,

o čelada (če je pot izpostavljena ali se vije po terenu, kjer je nevarnost padanja

kamenja ali manjšega zdrsa),

o osebni komplet prve pomoči v katerem je tudi alu folija, o čelna svetilka in baterije,

o mobilni telefon s polno baterijo, zaščito pred vodo in zunanja polnilna baterija

(powerbank).

- Večkrat preverimo aktualno vremensko napoved (zanesljiv vir je ARSO vreme) pred turo in med njo, pozimi preverimo aktualno stopnjo nevarnosti plazov.

- Druge obvestimo, kam gremo in kdaj se vrnemo.

- Na poti smo previdni.

- V primeru nesreče takoj pokličemo 112.

Povečuje se delež reševanj tujcev

V 2025 so tuje državljane reševali v 46 % primerih (v letu 2024 pa v 44 %). Med tujimi reševanimi so najpogosteje državljani Nemčije (65), Poljske (34), Hrvaške (25), Madžarske (23), Češke (23), Avstrije (22), Velike Britanije (22), Francije (20), Nizozemske (18), Belgije (15).