ŽALOSTNA STATISTIKA 2025

Grozljive številke! Toliko planincev je za vedno ostalo v slovenskih gorah (FOTO)

Najpogostejši vzrok nesreče je v 24 % še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo.
FOTO: GRZS

FOTO: GRZS

FOTO: GRZS

FOTO: GRZS

FOTO:GRZS

FOTO:GRZS

Statistika GZRS za leto 2025 FOTO: Grzs

Statistika GZRS za leto 2025 FOTO: Grzs

FOTO: GRZS
FOTO: GRZS
FOTO:GRZS
Statistika GZRS za leto 2025 FOTO: Grzs
M. U.
 29. 1. 2026 | 13:29
 29. 1. 2026 | 13:57
3:46
A+A-

Leta 2025 je v gorah ugasnilo 50 življenj (od tega 15 tujih državljanov), kar je rekordno število smrti v gorah v zadnjih 20 letih vodenja tovrstnih statistik. Gorski reševalci smo lani posredovali 660-krat, kar je za 4 % več kot v letu 2024, ko je bilo vseh reševanj 633.

Najpogostejši vzrok nesreče še vedno zdrs

Statistika GZRS za leto 2025 FOTO: Grzs
Statistika GZRS za leto 2025 FOTO: Grzs

V letu 2025 so slovenski gorski reševalci rešili 767 ljudi. Najpogostejši vzrok nesreče je v 24 % še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo, so sporočili iz Gorsko reševalne službe Slovenije (GRZS)

FOTO: GRZS
FOTO: GRZS
FOTO:GRZS
FOTO:GRZS

Hkrati opozarjajo, da so snežne razmere v visokogorju trenutno zelo zahtevne in nevarne in se lahko hitro spremenijo. V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp je velika nevarnost proženja snežnih plazov (4. stopnja). Priporočamo, da visokogorje zamenjate za nižje in varnejše cilje.

Zakaj pride do nesreč v gorah?

Največ intervencij v letu 2025 so izvedla društva GRS Bohinj (96; 14 % vseh intervencij), GRS Ljubljana (69; 10 %), GRS Bovec (60; 9 %), ki so kot turistično močna slovenska središča najbolj obremenjene gorsko reševalne službe v Sloveniji. Največ (352) nesreč v gorah se je zgodilo v glavni turistični sezoni - poletnih mesecih (junij, julij in avgust). Glede na področje nesreč je največ (128) nesreč na področju Triglava in Kamniško-Savinjskih Alp (103).

Največ reševanj nepoškodovanih

Skoraj polovica reševanj, 331, je predstavljalo reševanje nepoškodovanih, povečuje pa se število reševanj težje poškodovanih. Največ ponesrečenih je bilo v starostni skupini od 20 do 29 let (20 %), od 30 do 39 let (16 %) in od 40 do 49 let (10 %).

Kako nesreče preprečiti?

Vseh nesreč v gorah žal ne moremo preprečiti, lahko pa jih zmanjšamo z upoštevanjem nekaj
osnovnih napotkov:
- Izberemo turo, ki jo zmoremo.
- Na pot se pripravimo, uporabljamo zanesljive zemljevide in aplikacije (npr. maPZS).
- S seboj imamo vedno vsaj osnovno gorniško opremo. Pozimi ne pozabimo na dereze, cepin,
čelado in lavinski trojček. Ne glede na vrsto in zahtevnost vzpona vedno s seboj vzamemo:
o pohodni čevlji z dobrim podplatom in pohodniške nogavice,
o dolge pohodne hlače,
o več slojev oblačil,
o vetrovka, kapa in rokavice,
o zložljive pohodne palice,
o pijača in malica,
o čelada (če je pot izpostavljena ali se vije po terenu, kjer je nevarnost padanja
kamenja ali manjšega zdrsa),
o osebni komplet prve pomoči v katerem je tudi alu folija, o čelna svetilka in baterije,
o mobilni telefon s polno baterijo, zaščito pred vodo in zunanja polnilna baterija
(powerbank).
- Večkrat preverimo aktualno vremensko napoved (zanesljiv vir je ARSO vreme) pred turo in med njo, pozimi preverimo aktualno stopnjo nevarnosti plazov.
- Druge obvestimo, kam gremo in kdaj se vrnemo.
- Na poti smo previdni.
- V primeru nesreče takoj pokličemo 112.

Povečuje se delež reševanj tujcev

V 2025 so tuje državljane reševali v 46 % primerih (v letu 2024 pa v 44 %). Med tujimi reševanimi so najpogosteje državljani Nemčije (65), Poljske (34), Hrvaške (25), Madžarske (23), Češke (23), Avstrije (22), Velike Britanije (22), Francije (20), Nizozemske (18), Belgije (15).

 

gorenesrečagorski reševalciGRZS
