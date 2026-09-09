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Grozljivi prizori pri Podutiškem bajerju: ribe ujete v plitvinah, grozi množični pogin

»Krape lahko preselijo v ribnike za krape, želve rdečevratke, če so te tudi v bajerju, pa v živalske vrtove ali druga zatočišča,« so navedli.
Podutiški bajer, v bližini Podutiške ceste 130. FOTO: Društvo Za Dobrobit živali Anima- Animals Matter.
Podutiški bajer, v bližini Podutiške ceste 130. FOTO: Društvo Za Dobrobit živali Anima- Animals Matter.
N. Č.
 9. 9. 2026 | 10:20
 9. 9. 2026 | 10:21
2:37
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Pri Podutiškem bajerju v Ljubljani naj bi zaradi izpraznitve vode v plitvih lužah ostalo večje število rib. Društva za zaščito živali opozarjajo, da je stanje kritično in da zaradi nadaljnjega zniževanja gladine, segrevanja vode ter pomanjkanja kisika obstaja neposredna nevarnost množičnega pogina.

Na dogajanje so opozorili iz Društva za dobrobit živali AniMa Animals Matter. Kot so sporočili, je bil bajer v bližini Podutiške ceste 130 v okviru načrtovane preureditve izpraznjen, v posameznih plitvih lužah pa so ostale velike in majhne ribe. »Po informacijah s terena in fotografijah, ki smo jih prejeli, je vode ponekod tako malo, da večjim ribam hrbti gledajo iz vode,« opozarjajo.

Po njihovih besedah se razmere še slabšajo. Zaradi nadaljnjega zniževanja gladine, segrevanja preostale vode in pomanjkanja kisika naj bi ribam grozil pogin.

Zahtevajo takojšen izlov rib

Društvo za dobrobit živali AniMa, Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski, ter Društvo za zaščito konj in ostalih živali so zato na pristojno ribiško inšpekcijo naslovili nujno prijavo. Zahtevajo takojšen ogled in ukrepanje, predvsem strokovno izveden izlov preostalih živih rib ter njihovo premestitev v ustrezno vodno okolje oziroma drug primeren interventni ukrep.

»Krape lahko preselijo v ribnike za krape, želve rdečevratke, če so te tudi v bajerju, pa v živalske vrtove ali druga zatočišča,« so navedli.

Ker naj bi šlo po stanju na terenu za neposredno nevarnost za življenje živali, so pristojne pozvali, naj zadevo obravnavajo kot nujno in jih nemudoma obvestijo, kdo bo izvedel intervencijo.

Kdo je odgovoren za zaščito živali?

Društva od pristojnih zahtevajo tudi pojasnila, kdo je investitor in izvajalec posega ter kdo je odgovoren za zaščito rib med izvajanjem del. Zanima jih tudi, ali je bil pred izpraznitvijo bajerja pripravljen načrt izlova oziroma reševanja rib in kateri konkretni ukrepi bodo izvedeni takoj, da se prepreči njihov pogin.

»Menimo, da gre za dogodek v izrazitem javnem interesu, saj se postavlja vprašanje, kako je bilo ob načrtovanem posegu poskrbljeno za živali, ki so živele v bajerju, in kdo je odgovoren za njihovo pravočasno zaščito,« so zapisali.

Ob tem poudarjajo, da je pri reševanju rib čas ključnega pomena.

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Podutiški bajerDruštvo za dobrobit živali AniMa Animals Matterribeživalipogin rib
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