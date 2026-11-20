Po družabnih omrežjih je zaokrožila objava obupanega občana, ki ne ve več, da koga se naj obrne, preden se na domu njegove sestre zgodi tragedija. Kot je zapisano v objavi, je občan bloške vasi lastnih dveh psov pasme kangal, ki sta v letu in pol pokončala že dva sosedova psa, prvega maja lani, drugega te dni.

»Maja lani sta kangala, tako kot že velikokrat prej, prišla na njihovo dvorišče in ubila jazbečarko. Vse skupaj smo prijavili policiji in veterinarski inšpekciji, ampak se žal ni nič spremenilo. Zaradi strahu so na lastne stroške postavili ograjo približno pet metrov pod cesto, da bi vsaj malo zaščitili svojo družino in živali. Danes pa se je zgodilo še enkrat! Kangala sta na njihovem lastnem zemljišču, pred postavljeno ograjo, napadla in raztrgala še njihovega mešančka,« je navedeno v objavi, h kateri so priloženi tudi posnetki nadzornih kamer, iz katerih je razvidno, da se psa mirno sprehajata naokoli brez vsakršnega nadzora ter se zadržujeta na sosedovi parceli, med parkiranimi avtomobili, da se stanovalci pogosto ne upajo izstopiti iz avtomobila.

Strah je toliko večji, ker ima občanka, ki je izgubila že dva psička, tudi dve majhni hčerki. »Kaj, če bi bili deklici takrat zraven? kdo bi prevzel odgovornost, če bi se kaj zgodilo njima?« se sprašuje ogorčeni občan, ki dodaja, da so se na policijo in veterinarsko inšpekcijo obrnili »že neštetokrat«, pa se še vedno nič ne spremeni. »Kolikokrat se mora to še zgoditi, da bo nekdo končno ukrepal?« se je v objavi še vprašal spletni uporabnik.

Na policijo in veterinarsko inšpekcijo smo vprašanja naslovili tudi mi, odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.