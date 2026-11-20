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Po družabnih omrežjih je zaokrožila objava obupanega občana, ki ne ve več, da koga se naj obrne, preden se na domu njegove sestre zgodi tragedija. Kot je zapisano v objavi, je občan bloške vasi lastnih dveh psov pasme kangal, ki sta v letu in pol pokončala že dva sosedova psa, prvega maja lani, drugega te dni.
»Maja lani sta kangala, tako kot že velikokrat prej, prišla na njihovo dvorišče in ubila jazbečarko. Vse skupaj smo prijavili policiji in veterinarski inšpekciji, ampak se žal ni nič spremenilo. Zaradi strahu so na lastne stroške postavili ograjo približno pet metrov pod cesto, da bi vsaj malo zaščitili svojo družino in živali. Danes pa se je zgodilo še enkrat! Kangala sta na njihovem lastnem zemljišču, pred postavljeno ograjo, napadla in raztrgala še njihovega mešančka,« je navedeno v objavi, h kateri so priloženi tudi posnetki nadzornih kamer, iz katerih je razvidno, da se psa mirno sprehajata naokoli brez vsakršnega nadzora ter se zadržujeta na sosedovi parceli, med parkiranimi avtomobili, da se stanovalci pogosto ne upajo izstopiti iz avtomobila.
Strah je toliko večji, ker ima občanka, ki je izgubila že dva psička, tudi dve majhni hčerki. »Kaj, če bi bili deklici takrat zraven? kdo bi prevzel odgovornost, če bi se kaj zgodilo njima?« se sprašuje ogorčeni občan, ki dodaja, da so se na policijo in veterinarsko inšpekcijo obrnili »že neštetokrat«, pa se še vedno nič ne spremeni. »Kolikokrat se mora to še zgoditi, da bo nekdo končno ukrepal?« se je v objavi še vprašal spletni uporabnik.
Na policijo in veterinarsko inšpekcijo smo vprašanja naslovili tudi mi, odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.
Kangal (tudi Anatolski ovčar, Anatolski pastirski pes, Karabaš, Akbaš) je velik in močan pes, ki pogosto služi kot pes čuvaj. Pasma je stara več kot 6000 let, izvira iz Turčije, kjer so ti psi čuvali hiše in živino. Anatolski ovčarji so znani po tem, da lahko povsem samostojno varujejo živino in so odporni na težke vremenske razmere, kar jim je pomagalo pri njihovem nomadskem načinu življenja. Na portalu Moj pes lahko preberemo, da je kagal »zelo zvest in ima prirojeno sposobnost čuvaja. Je zelo inteligenten, hitro se nauči novih stvari, vendar zaradi svoje velikosti ni primeren za začetnike. Potrebuje lastnika, ki je po naravi vodja. Anatolski ovčar bo do vas in vaše družine izredno ljubeč, vendar če nima odločnega lastnika, lahko sam prevzame to lastnost in postane pretirano zaščitniški pred tujci. Ti psi so po naravi umirjeni, pozorni na okolico, neodvisni in samozavestni, niso agresivni, ampak nezaupljivi do tujcev«. Anatolski ovčar oziroma kangal ima prirojen nagon, da preganja majhne živali, vendar če bo z majhnimi živalmi že od malega, lahko ta nagon odpravite, še navajajo na portalu Moj pes.