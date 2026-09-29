Grozljivo! Luko iz Domžal odpeljali v gozd in mu uperili pištolo v glavo: »Miruj, če ne, te bom ustrelil!«

OROPALI IN PRETEPLI

Gregor Kličič in Kenan Rodaljević zanikata krivdo. Obramba zahteva izločitev dokazov.

Še dobro se ni polegel prah zaradi odmevne pravnomočne odločitve ljubljanskega okrožnega sodišča glede izločitve pomembnih, če ne celo odločilnih dokazov v primeru umora Satka Zovka, se potencialno lahko nekaj podobnega zgodi tudi v drugi sodni zgodbi o domnevni ugrabitvi in ropu Domžalčana Luka G. Obtožena njegova sokrajana Gregor Kličič in Kenan Rodaljević sta šla včeraj po zanikanju krivde za očitana jima kazniva dejanja ob pomoči zagovornikov z vsemi topovi nad najbolj obremenilne dokaze tožilstva. Med drugim do najdenih dveh pištol in streliva v beemveju 530, s katerim naj bi obtožena ...