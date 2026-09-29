Grozljivo! Luko iz Domžal odpeljali v gozd in mu uperili pištolo v glavo: »Miruj, če ne, te bom ustrelil!«

Gregor Kličič in Kenan Rodaljević zanikata krivdo. Obramba zahteva izločitev dokazov.
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Gregor Kličič krivdo zanika. FOTO: Aleksander Brudar
Še dobro se ni polegel prah zaradi odmevne pravnomočne odločitve ljubljanskega okrožnega sodišča glede izločitve pomembnih, če ne celo odločilnih dokazov v primeru umora Satka Zovka, se potencialno lahko nekaj podobnega zgodi tudi v drugi sodni zgodbi o domnevni ugrabitvi in ropu Domžalčana Luka G. Obtožena njegova sokrajana Gregor Kličič in Kenan Rodaljević sta šla včeraj po zanikanju krivde za očitana jima kazniva dejanja ob pomoči zagovornikov z vsemi topovi nad najbolj obremenilne dokaze tožilstva. Med drugim do najdenih dveh pištol in streliva v beemveju 530, s katerim naj bi obtožena ...