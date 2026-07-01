Grozljivo! Psa naj bi zadrževal privezanega, nato pa ga vrgel čez balkonsko ograjo: »Koliko še, da bo nekdo ukrepal?« (FOTO)

Na družbenih omrežjih se je v zadnjih dneh razširil zapis, ki je sprožil val ogorčenja med ljubitelji živali. V Facebookovi skupini Pasjeljubci so objavili poziv k množični oddaji anonimnih prijav veterinarski inšpekciji zaradi domnevnega mučenja psa. Ob objavi so priložili tudi fotografije, na katerih je videti psa, privezanega v prostoru ob vrečah za smeti, ter posnetke zaslona videoposnetka, za katerega trdijo, da prikazuje nasilno ravnanje z živaljo.

Avtor objave navaja, da naj bi imel v posesti videoposnetek, na katerem je razvidno, kako lastnik psa med izbruhom jeze žival vrže čez balkonsko ograjo z višine približno treh metrov. Poleg tega trdi, da pes živi v neprimernih razmerah, privezan na verigi oziroma vrvi ter brez ustrezne oskrbe. V objavi so zapisali: »To ni prvi incident. To ni naključje. To je nasilje.« Po navedbah avtorja objave naj bi bila prijava na veterinarsko inšpekcijo podana že pred časom, vendar po njihovih trditvah do zdaj ni bilo pravočasnega ukrepanja, zato naj bi primer prijavili tudi policiji.

Objava v skupini Pasjeljubci. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Poziv k množični prijavi

Ob objavi so uporabnike skupine pozvali, naj tudi sami oddajo anonimno prijavo prek portala e-Uprava. Pripravili so celo vzorec besedila prijave, ki ga pozivajo kopirati v obrazec, ter priložili navodila, kako postopek izvesti. »V slogi je moč. Prosim, da to naredi vsak, ker bomo samo tako lahko dosegli pravico za kužija,« so zapisali.

Psa naj bi vrgel čez balkon. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Najbolj čustven del objave je namenjen samemu psu. »Pes je še vedno pri človeku, ki ga tepe in muči. Kljub vsemu mu še vedno zaupa. In ravno to človeka najbolj zlomi,« so zapisali. Objava je v kratkem času sprožila številne odzive. Večina komentatorjev poziva pristojne službe, naj primer čim prej preverijo, nekateri pa opozarjajo, da je treba pred zaključki počakati na ugotovitve pristojnih organov. O domnevnem primeru smo vprašanja poslali pristojni veterinarski inšpekciji ter policiji. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.