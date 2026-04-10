INCIDENT V LJUBLJANI

Grozljivo! Takole se je moški v Tivoliju spravil nad laboda (VIDEO)

Videoposnetek je sprožil številne odzive: »Obup. Videlo se je, da je laboda zabolelo.«
Moški je laboda močno brcnil. FOTO: Tiktok
K. G.
 10. 4. 2026 | 18:21
Na družbenem omrežju TikTok se je razširil videoposnetek iz parka Tivoli, ki prikazuje dogodek med mimoidočim moškim in labodom ob eni izmed sprehajalnih poti. Iz posnetka je razvidno, da moški hodi mimo laboda, ki se mu približa in ga »pocuka« za hlače. Moški se nato obrne in laboda močno brcne. 

Uporabnik, ki je video objavil je ob tem zapisal: »Ali kdo pozna dekle in fanta s posnetka? Prosim za pomoč!!!!« Pod objavo so se zvrstili številni komentarji. Blue Safir je zapisala: »Pri nas v Radljah, na Muti jih tudi imamo ob Dravi, slikala sem se z njimi. Čudovita bitja. Potem pa vidim tole.« Barbara je zapisala: »Obup. In nihče ne zna nič več javno rečt? Katastrofa. Videlo se je, da je zabolelo laboda, ko je obnemel za dolg časa.«

Uporabnik Nobody je zapisal: »Škoda ker jaz to nisem videl.« Svetlana je dodala: »Prosim povejte mi kje parkira avto zvečer da dobi darilo.« Nekatere uporabnike je zaskrbelo stanje laboda. Gašper je zapisal: »Je labod ok?«, Nina pa: »dudeee je bil labod good?« Pojavili so se tudi pozivi k nadaljnjemu širjenju posnetka in identifikaciji oseb. Dodatne informacije o okoliščinah dogodka za zdaj niso znane.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaj pravi zakonodaja?

V Sloveniji je neprimerno ravnanje z živalmi lahko tudi pravno sankcionirano. Po določbah Zakona o zaščiti živali je prepovedano vsako povzročanje bolečine, trpljenja ali poškodb živali brez utemeljenega razloga.

V hujših primerih lahko takšno ravnanje pomeni tudi kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku (KZ-1). Ta določa, da se lahko posameznik, ki žival namerno poškoduje ali z njo surovo ravna, kaznuje z denarno ali zaporno kaznijo.

Poleg kazenskih sankcij zakon predvideva tudi globe za prekrške. Te se lahko za fizične osebe gibljejo od več sto do več tisoč evrov, odvisno od teže kršitve in okoliščin primera.

labodnasiljeposnetekTivoli
INCIDENT V LJUBLJANI

Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
