Grozljivo! Takole se je moški v Tivoliju spravil nad laboda (VIDEO)

Na družbenem omrežju TikTok se je razširil videoposnetek iz parka Tivoli, ki prikazuje dogodek med mimoidočim moškim in labodom ob eni izmed sprehajalnih poti. Iz posnetka je razvidno, da moški hodi mimo laboda, ki se mu približa in ga »pocuka« za hlače. Moški se nato obrne in laboda močno brcne.

Uporabnik, ki je video objavil je ob tem zapisal: »Ali kdo pozna dekle in fanta s posnetka? Prosim za pomoč!!!!« Pod objavo so se zvrstili številni komentarji. Blue Safir je zapisala: »Pri nas v Radljah, na Muti jih tudi imamo ob Dravi, slikala sem se z njimi. Čudovita bitja. Potem pa vidim tole.« Barbara je zapisala: »Obup. In nihče ne zna nič več javno rečt? Katastrofa. Videlo se je, da je zabolelo laboda, ko je obnemel za dolg časa.«

Uporabnik Nobody je zapisal: »Škoda ker jaz to nisem videl.« Svetlana je dodala: »Prosim povejte mi kje parkira avto zvečer da dobi darilo.« Nekatere uporabnike je zaskrbelo stanje laboda. Gašper je zapisal: »Je labod ok?«, Nina pa: »dudeee je bil labod good?« Pojavili so se tudi pozivi k nadaljnjemu širjenju posnetka in identifikaciji oseb. Dodatne informacije o okoliščinah dogodka za zdaj niso znane.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images