Alarmanten razpad oddelka, zdravniki množično dali odpoved in šli k zasebnikom?! Vodstvo zanika govorice

Na edinem kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo v državi naj bi po informacijah RTV prihajalo do dramatičnega kadrovskega razpada. Govorilo se je, da bodo od enajstih zdravnikov kmalu ostali le še trije, preostali pa naj bi odšli med zasebnike. A vodstvo oddelka takšne navedbe odločno zavrača.

Predstojnica katedre in vodja ambulantne dejavnosti, prof. dr. Nataša Ihan Hren, je za nacionalno televizijo povedala, da zgodba o množičnih odhodih ne drži: »Leta 2025 smo prejeli samo eno odpoved, to je kolegica, ki je odšla poleti. Druge odpovedi nobene niti na papirju nimamo.« Medtem ko naj bi po neuradnih informacijah šlo za dogovor med zdravniki in zasebnimi klinikami, ki bi po zaprtju oddelka posege prevzele prek koncesij, predstojnica opozarja na netočnosti v zapisniku kolegija.

»Netočnost v zapisniku je naslednja,« pojasnjuje Ihan Hren. »Tudi ob potencialnem odhodu vseh, ki so omenjeni, na kliniki ostaja 6 specialistov, 6 specializantov in en sobni zdravnik.« Kadrovska slika torej ni tako črna, a vprašanje je, zakaj je sploh prišlo do alarmantnih informacij o razpadu oddelka? Za zdaj odgovora še ni.